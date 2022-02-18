"Аби не діяти із самопроголошеною владою": Франція виводить свої війська з Малі після 9-річної операції

Військові сили Франції будуть перекинуті в інші місця в африканському регіоні Сахель.
Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що Франція та її союзники в європейських силах майже через десять років від початку військової операції виводять свої війська з Малі.
Про це повідомляє BBC.
За словами Макрона, це рішення ухвалене після розриву дипломатичних відносин та зростання ворожої риторики з боку військової хунти Малі. Він додав, що військові сили будуть перекинуті до інших місць в африканському регіоні Сахель.
Відомо, що від 2013 року французькі війська беруть участь у боротьбі з ісламістськими бойовиками в країні.
Зазначається, що відносини між Францією та Малі погіршилися після військового перевороту в країні у серпні 2020 року. Тоді малійська хунта почала тісну співпрацю з російськими найманцями з ПВК "Група Вагнера", яку звинувачують у воєнних злочинах на Донбасі, а також Близькому Сході та в Африці.
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