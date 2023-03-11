"Аби тільки Путін був у могилі": британці висміяли Скабєєву, що вони їдять білок через голод

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва поширила брехливу історію про те, що у Великій Британії готуються подавати білок у ресторанах через нібито голод у країні.

Під час прямого ефіру на російському телебаченні Скабєєва заявила, що "в деяких ресторанах там подаватимуть білок.

"Враховуючи, що в парках дуже багато тварин, чому б їх не з’їсти, враховуючи відсутність їжі. Але, на її думку, вони не відмовляються від свого рішення допомагати Зеленському, постачати зброю. Вони будуть їсти тварин, але вони будуть поставляти гаубиці", – заявила Скабєєва.

Твердження Скабєєвої є безпідставним і абсурдним, а також зайвим прикладом того, як російська пропаганда поширює фейкові новини, щоб підірвати довіру до Заходу, пише видання Daily Mail.

У Великій Британії немає ніякого голоду, і немає ніяких планів подавати білок в ресторанах. Незрозуміло, чому Скабєєва зробила таку заяву, але, швидше за все, це спроба дискредитувати країну і відвернути увагу від агресивних дій Росії в Україні, зазначає видання.

Однак деякі британці з гумором сприйняли заяву російської пропагандистки.

"Ми готові їсти все, що завгодно, аби диктатор Путін був у могилі", - пишуть британці.

Водночас британці потролили Скабєєву, припустивши, що такі абсурдні заяви вона робить після того, як пообідає "чарівними грибами". Також у коментарях наголосили, що білки, ймовірно, харчуються краще, ніж російські окупанти.

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