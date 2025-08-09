Абітурієнтам-іноземцям потрібно підтвердити знання мови для навчання у Польщі

Польща запровадила нові вимоги до абітурієнтів-іноземців / © Associated Press

Абітурієнти з-за меж ЄС, вступаючи до навчальних закладів Польщі, повинні підтвердити знання мови щонайменше на рівні B2.

Відповідне роз’яснення оприлюднило 8 серпня Міністерство науки та вищої освіти Польщі.

У документі йдеться про те, що іноземці, які закінчили середню школу в Польщі та мають атестат зрілості (так зване świadectwo maturalne), не повинні надавати додатковий документ, що підтверджує знання польської мови.

Щодо іноземців, які не навчалися у польських школах та вишах, то щодо абітурієнтів, яких прийняли на навчання до 30 червня 2025-го, будуть застосовуватись старі правила.

Тобто їм не потрібно підтверджувати знання мови навчання на рівні не нижче за B2 — якщо такий обов’язок не випливав із постанови про прийом.

Якщо іноземець був прийнятий у період від 1 до 31 липня 2025-го, тоді прийом має проводитись з урахуванням нових критеріїв приймання. Це означає, що у майбутнього студента мають перевірити знання мови навчання.

При цьому перевірку можна проводити на підставі документів, встановлених внутрішніми положеннями вишу. Головне, щоб вони підтверджували рівень не нижчий за B2.

Якщо ж абітурієнта зарахують після 1 серпня 2025-го, тоді прийом має проводитись з урахуванням нових прийомних критеріїв, а перевірка мови — здійснюватись виключно на підставі розпорядження Міннауки Польщі, яке визначає, що саме можна вважати підтвердженням достатнього знання польської мови.

У списку — державний сертифікат, ECL та TELC, диплом польського вишу, підготовчі курси («зерувка») тривалістю 9 місяців, свідоцтво присяжного перекладача. А ось внутрішні мовні іспити в університетах до списку не ввійшли.

Нагадаємо, від вересня 2025 року в Польщі зміняться норми, що регулюють порядок надання соціальної підтримки, проживання, реєстрації та інших аспектів перебування українських біженців.