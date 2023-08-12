"Або помре, або почне новий переворот": Грозєв спрогнозував майбутнє Пригожина

За пів року очільник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин може здійснити нову спробу військового перевороту в Російській Федерації.

Про це сказав журналіст-розслідувач Христо Грозєв в інтерв'ю Financial Times, пише Українська правда.

Як зазначає Христо Грозєв, в одному зі своїх виступів президент РФ Володимир Путін назвав Євгена Пригожина "зрадником" у зв'язку з організованим ним заколотом.

"Усі знають, що роблять зі "зрадниками", а Путін цього не робив. Він хоче бачити його мертвим. Він ще не може цього зробити. Через пів року Пригожин або помре, або почне новий переворот. Я не згоден ні з тим, ні з іншим, але я не бачу ні того, ні іншого", — сказав журналіст.

Розслідувач також констатував, що жодна з груп російських еліт, крім представників військово-промислового комплексу, не бачить сенсу в продовженні війни в Україні. На думку Грозєва, ці люди не хочуть повставати проти влади першими або поодинці.

Говорячи про можливі каталізатори нового повстання, Христо Грозєв припустив, що Володимир Путін може бути повалений внаслідок одного з двох сценаріїв.

"Або дилема ув'язненого може бути вирішена, або вони просто позбудуться його за допомогою більш скоординованого перевороту", — додав він.

Раніше білоруський опозиціонер Сергій Бульба заявив, що Пригожина вбили.

"Тіло було розчленоване і частини спалені для того, щоб потім неможливо було пізнати. І те, що нам зараз показують – це його нібито друг, двійник, якого він у в'язниці для себе знайшов. І який пізніше, вийшовши з в'язниці, поміняв собі паспорт і він тепер теж Євген Пригожин. Вони відрізнялися переважно візуально тим, що у когось з них була фаланга пальця", – припустив організатор "Білого легіону".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Пригожин не діяв сам: чому він пішов на “заколот”?

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