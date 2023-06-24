"Або просто зараз, або трохи пізніше": Гіркін-Стрєлков пророкує громадянську війну в Росії

На тлі воєнного заколоту Євгена Пригожина терорист Гіркін-Стрєлков передбачив громадянську війну в РФ "зараз, або трохи пізніше".

Російський терорист Ігор Гіркін-Стрєлков пророкує Росії громадянську війну.

Про це він написав у своєму телеграмі.

"Рано вранці Пригожин узяв Ростов. Штаб ПВО і УВС у Ростовській області (а ймовірно - і УФСБ) - у нього під контролем. Веде переговори з Євкуровим (заступник Міністра оборони РФ - ред.) і Алексєєвим (перший заступник начальника ГРУ ГШ ЗС РФ - ред.). Погрожує піти на Москву. Хвалиться трьома збитими вертольотами ЗС РФ і обіцяє збивати ще. Перший великий успіх вони здобули. Тепер або громадянська війна просто зараз, або... трохи пізніше..." - написав Гіркін-Стрєлков.

Нагадаємо, Ігор Стрєлков, справжнє прізвище якого Гіркін, — російський військовий, відставний офіцер ЗС РФ, колишній полковник ФСБ, воєнний злочинець та терорист. Він брав участь в російській війні проти України ще від 2014 року в Криму, на Донбасі та під час вторгнення 2022 року на боці Росії. Саме він організовував злочинний референдум у Криму та проводив численні диверсії.

Його заява пролунала на тлі воєнного заколоту, який вчинив у Росії ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин. Наразі відомо про захоплення ПВК "Вагнером" Ростова-на-Дону, низки федеральних трас, штабів Південного округу та інших об'єктів.

Слід додати, що раніше російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) звинуватив засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у допомозі українським силам.

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