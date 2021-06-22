"Або вакцинація, або я відправляю вас до в’язниці": президент Філіппін звернувся до населення з радикальною заявою

Наразі влада Філіппін повністю вакцинувала лише 2,1 мільйона людей у 110-мільйонній країні.

Президент Філіппін Родріго Дутерте пригрозив ув'язнити людей, які відмовляються вакцинуватися від коронавірусу, оскільки його країна нині бореться з одним з найбільших спалахів недуги в Азії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на телезвернення президента 21 червня.

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"Ви обираєте – вакцинація або я відправляю вас до в’язниці…Не зрозумійте мене неправильно, у цій країні криза. Мене просто дратують філіппінці, які не прислухаються до уряду", - заявив Дутерте.

ЗМІ зазначають, що слова Дутерте суперечать заявам чиновників медичної галузі, які разом із закликами до вакцинації, наголошують, що щеплення проти СOVID-19 є добровільним.

Станом на 20 червня влада Філіппін повністю вакцинувала лише 2,1 мільйона людей у 110-мільйонній країні. Метою уряду було щепити 70 мільйонів осіб до кінця 2021 року. Всього в країні вже понад 23 тисячі випадків смерті від COVID-19.

Дутерте, якого критикували за жорсткий підхід до боротьби з коронавірусом, також підтримав своє рішення не відкривати школи.

Нагадаємо, Республіка Філіппіни надала дозвіл на екстрене використання вакцини від COVID-19 Sputnik V, розробленої в Російській Федерації.

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