Абсолютний рекорд: скільки разів Україна атакувала нафтову інфраструктуру РФ у листопаді

Минулого місяця Україна здійснила рекордні атаки на стратегічну нафтову інфраструктуру в Росії. Українські військові щонайменше 14 разів використовували безпілотники для ударів по об’єктах ворога.

Про це пише Bloomberg.

Цей історичний максимум збігається з чотирма нападами на нафтоналивні комплекси в Чорному морі минулого місяця, а також з вибухами на танкерах, що перевозили російську нафту.

«Наприкінці минулого тижня Україна атакувала два танкери в Чорному морі. Третє судно, яке раніше перевозило російську нафту, зазнало чотирьох зовнішніх вибухів біля узбережжя Дакара, Сенегал, пізно в четвер», — на умовах анонімності повідомила Bloomberg особа, знайома з операцією.

Під час інцидентів безпілотні човни пошкодили один із трьох причалів на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму, який є найбільшим окремим пунктом постачання казахстанської нафти.

«Після вибуху причал серйозно пошкоджено. У відповідь на запитання про пошкодження CPC заявила, що будь-які подальші операції на причалі неможливі», — повідомили журналісти із посиланням на джерело.

Так, термінал КТК залишається з одним робочим швартовом, оскільки інший проходить планове технічне обслуговування, яке може тривати до середини січня через сезонні шторми в Чорному морі.

«Казахстан, який до нападу постачав в середньому майже 1,5 мільйона барелів сирої нафти на день через КТК, активував план перенаправлення експорту на альтернативні маршрути, щоб зберегти своє виробництво. Країна назвала напади на цивільну енергетичну інфраструктуру „неприйнятними“, попередивши, що вони становлять загрозу для глобальної енергетичної безпеки», — йдеться у матеріалі видання.

Раніше у ВМС прокоментували пошкодження Каспійського трубопроводу. За словами речника Плетенчука, це свідчить про одну річ: не потрібно співпрацювати з країною-агресором і допомагати їй заробляти для війни проти України й вбивства українців.

«Цей процес, як на мене, цілком зрозумілий, враховуючи те, що удари по наших портах не припиняються взагалі. Ми діємо дзеркально і будемо діяти так далі», — розповів Плетенчук.