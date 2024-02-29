Абсолютно здоровий: лікар Байдена розвіяв міфи про нездатність виконувати обовʼязки президента

Президент Сполучених Штатів Джо Байден здатен виконувати свої обовʼязки, заявив його лікар після щорічного медогляду.

Також читайте Байден і Трамп перемогли на праймеріз своїх партій у Мічигані

Про це йдеться у звіті про медичний огляд Джо Байдена.

Цей звіт, ймовірно, стане останнім повідомленням про стан здоровʼя голови Білого дому перед виборами в листопаді.

Лікар Кевін О'Коннор заявив, що немає "жодних нових проблем" зі здоров'ям президента, виявлених під час цьогорічного медогляду.

"Президент почувається добре, і цьогорічний медогляд не виявив жодних нових проблем. Він продовжує бути здатним до виконання обов'язків і повністю виконує всі свої обов'язки без будь-яких винятків або пристосувань", – написав О'Коннор.

Крім того, лікар зазначив, що Байден "здоровий, активний, міцний 81-річний чоловік, який залишається здатним для успішного виконання обов'язків президента, включаючи обов'язки глави виконавчої влади, глави держави і верховного головнокомандувача".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден заявив, що наслідки бездіяльності Конгресу у питанні допомоги Україні жахливі.

Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із президентом США Джозефом Байденом.

Читайте також: