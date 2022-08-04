“Адекватна відповідь на військові провокації”: очільник МЗС Азербайджану пояснив ситуацію в Нагірному Карабаху

Голова азербайджанського зовнішньополітичного відомства вважає основною причиною напруженості у регіоні невиконання Вірменією взятих на себе зобов’язань.

Міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов провів телефонну розмову зі спеціальним представником Європейського Союзу з Південного Кавказу Тойво Клааром, обговоривши конфлікт навколо Нагірного Карабаху, який за останні два дні вкотре загострився.

Про це повідомляє турецький телеканал TRT.

За словами Байрамова, за останні дні з боку Вірменії було здійснено провокації як у прикордонних районах двох держав, так і на території Азербайджану, де тимчасово дислоковано миротворчий контингент РФ.

Він зазначив, що 3 серпня внаслідок інтенсивного обстрілу позицій підрозділів азербайджанської армії у Лачинському районі членами незаконних вірменських збройних загонів було вбито одного військовослужбовця.

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Міністр закордонних справ Азербайджану підкреслив, що збройні сили його країни застосовують “на своїй суверенній території адекватні заходи у відповідь на військові провокації”.

Невиконання Вірменією взятих на себе зобов'язань, як стверджує голова азербайджанського зовнішньополітичного відомства, є основною причиною напруженості у регіоні.

Водночас 3 серпня МЗС Вірменії оприлюднило заяву, в якій міститься заклик до міжнародної спільноти допомогти зупинити "агресивні кроки" Азербайджану.

Нагадаємо, Азербайджан оголосив про проведення контртерористичної операції "Відплата" в Нагірному Карабаху.

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