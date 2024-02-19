Адміністрація Байдена працює над передаванням Україні ракет ATACMS більшої дальності – NBC

Після кількох місяців запитів української сторони адміністрація Байдена працює над наданням Україні нових потужних балістичних ракет великої дальності ATACMS.

Про це пише NBC News з посиланням на двох американських чиновників.

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Наприкінці минулого року США почали постачати Україні армійські тактичні ракетні системи, відомі як ATACMS, але наразі вони постачали лише старіші ATACMS середньої дальності.

За інформацією джерел видання, зараз США схиляються до відправлення версії ракети більшого радіусу дії, що дозволить Україні завдати удару далі вглиб окупованого Росією Кримського півострова.

Але фінансування США для поставок зброї в Україну залишається невизначеним через спротив колишнього президента Дональда Трампа та його союзників-республіканців у Конгресі. Минулого тижня Сенат ухвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на загальну суму 95 мільярдів доларів. Але незрозуміло, чи проголосує Палата представників за це рішення.

Представники Пентагону відповіли журналістам видання, що США мають обмежений запас ATACMS і навряд чи відправлять їх в Україну без грошей на поповнення власних запасів.

За словами двох американських чиновників, якщо Конгрес схвалить збільшення фінансування для України, США можуть включити ATACMS великої дальності в один із перших пакетів військової допомоги, оплачуваної за ці гроші. США також мають боєприпаси та артилерію, готові негайно відправити в Україну, якщо фінансування буде схвалено.

Крім того, не виключено, що США можуть попросити союзників надати Україні ракети та поповнити свої запаси ATACMS.

Раніше повідомлялося, що Україна може отримати від США сотні ракет ATACMS, які планували утилізувати.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вперше підтвердив використання ATACMS на фронті 17 жовтня 2023 року.

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