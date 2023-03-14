Адміністрація Байдена схвалила суперечливий проєкт Willow з буріння нафти на Алясці: екологи б'ють на сполох

Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила масштабний проєкт з буріння нафти Willow ("Уіллоу") на Алясці, що викликало обурення з боку кліматичних активістів та екологів, а також створило основу для оскарження в суді.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Проєкт "Уіллоу" американської компанії ConocoPhillips передбачає буріння нафти й газу на Алясці. Майданчики мають зосередити у Національному нафтовому резерві півострова, на території площею 23 млн акрів (93 млн га) на Північному схилі штату, що є найбільшою ділянкою незайманої громадської землі в США.

Фото: Voanews

Буріння здійснюватимуть на трьох із п'яти точок на площі на 68 тис. акрів. Це менше, аніж планувалося спочатку.

Про це йдеться у заяві міністерства внутрішніх справ США.

"За власними оцінками адміністрації, проєкт Willow генеруватиме достатньо нафти, щоб вивільнити 9,2 млн метричних тонн вуглецевого забруднення, що нагріває планету, щороку — це еквівалентно додатковим 2 млн автомобілям на дорогах, що працюють на газі.

Схвалення є перемогою двопартійної делегації Конгресу Аляски та коаліції корінних племен і груп Аляски, які привітали буріння як вкрай необхідне нове джерело доходу та робочих місць для віддаленого регіону", — зазначає джерело.

Додамо, що повний проєкт спочатку був схвалений адміністрацією 45-го президента США Дональда Трампа, однак федеральний суддя на Алясці у 2021 році скасував це рішення, заявивши, що аналіз навколишнього середовища був неправильним, тож його відправили переробляти.

У міністерстві внутрішніх справ зазначили, що не підтримали повну пропозицію і схвалили лише скорочену версію, щоб зменшити екологічний ризик. Агентство також оголосило, що вилучить інші частини Арктики з майбутньої оренди буріння.

"Нарешті ми це зробили, "Уіллоу" нарешті повторно схвалено, і ми майже буквально можемо відчути, як майбутнє Аляски світлішає завдяки цьому", — заявила сенаторка-республіканка Ліза Мурковскі з Аляски.

Вона додала, що Аляска "наразі на порозі створення тисяч нових робочих місць, покращуючи якість життя на Північному схилі та в усьому штаті".

Однак екозахисники б'ють на сполох.

"Проєкт став серйозним ударом по кліматичних групах та корінним жителям Аляски, які виступали проти "Уіллоу" і стверджували, що проект зашкодить амбітним кліматичним цілям президента та створить ризик для здоров’я та навколишнього середовища", — зазначають екозахисники.

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Чому екозахисники б'ють на сполох

Проєкт викликав повстання "зелених" активістів. На пошту Білого дому вже надійшло понад мільйон листів, що люди написали на знак протесту проти проєкту. Також було створено петицію Change.org, під якою вже залишили свої підписи мільйони американців.

Очікується, що захисники навколишнього середовища оскаржуватимуть проект у суді.

Earthjustice — екологічна правова група, готує позов проти проєкту Willow на Алясці. Активісти впевнені, що повноваження адміністрації Джо Байдена мають захищати ресурси на державних землях Аляски, зокрема, вжиття заходів для зменшення вуглецевого забруднення, що нагріває планету, до чого, зрештою, призведе проєкт Willow.

Президентка Earthjustice Ебігейл Діллен у понеділок розкритикувала рішення адміністрації.

"Ми надто пізно схаменулися перед кліматичною кризою. Такі масштабні нафтогазові проєкти безпосередньо підривають нову чисту економіку, яку адміністрація Байдена зобов’язалася розвивати", — сказала Діллен.

Проте федеральні законодавці з Аляски підтримали це рішення, назвавши його перемогою для штату.

"Після років послідовної, рішучої підтримки цього проєту людьми з усього штату та з усіх верств суспільства "Уіллоу" нарешті рухається вперед. Я дякую президенту та його адміністрації за те, що вони прислухалися до голосів жителів Аляски, коли це було найважливіше", — сказала демократка, перша корінна жителька Аляски в Конгресі Мері Пелтола,

Еологи та активісти все одно залишаються незадоволені цим рішенням, стверджуючи, що проєкт, навіть у меншій формі, суперечить обіцянкам адміністрації Байдена боротися зі зміною клімату та становить загрозу для незайманої дикої природи. Але ConocoPhillips заявила, що скорочений план представляє "життєздатний шлях вперед" для Willow і що вона готова розпочати будівництво одразу після затвердження.

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Чим вигідний проєкт Willow Алясці

У проєктній зоні "Уіллоу" міститься приблизно 600 млн барелів нафти, або більше, ніж кількість, яка зараз зберігається в Стратегічному нафтовому резерві США, надзвичайному запасі країни.

Про це повідомляють у Voanews.

"Проєкт важливий для обраних посадових осіб Аляски, які сподіваються, що він допоможе компенсувати падіння видобутку нафти в штаті, економіка якого значною мірою залежить від бурової промисловості", — йдеться у джерелі.

Згідно з заявою міжнародної енергетичної корпорації ConocoPhillips, проєкт принесе до 17 млрд доларів доходу для федеральних урядів і урядів штатів, а також для місцевих громад Аляски.

Тим часом Росія знищує українську природу. Екозахисники б'ють на сполох та вимагають від світу визнати це екоцидом.

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