Адміністрація Байдена "тихо" обговорює можливість надання Україні далекобійних ракет ATACMS – NYT

Ракети ATACMS мають дальність до близько 350 км і можуть допомогти українцям під час контрнаступу.

В адміністрації президента США Джо Байдена непублічно обговорюють, чи варто надсилати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Про це йдеться у статті The New York Times з посиланням на джерела серед офіційних посадових осіб США і Європи.

Зазначається, що Сполучені Штати все ще вагаються надсилати Україні будь-які зі своїх обмежених запасів армійських тактичних ракетних систем великої дальності — відомих як ATACMS.

Двоє американських і один європейський чиновники розповіли журналістам NYT про негласні дебати в адміністрації Байдена щодо того, чи відправляти Україні хоча б кілька керованих ракет класу "земля-земля", які зарезервовані для відповіді на інші загрози безпеці.

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Обговорення в Білому домі відбуваються на тлі рішення Франції передати Україні ракети SCALP, дальність польоту яких становить щонайменше 250 км.

У виданні зазначають, що тепер США можуть або брати приклад із союзників і передати ATACMS, або, навпаки, відмовитися від цієї ідеї, оскільки Київ і так уже отримав певну кількість далекобійних ракет від Британії та Франції.

Ракет ATACMS у США небагато

Джерела видання у Пентагоні попередили, що американський арсенал ATACMS відносно невеликий, а ракети були призначені для інших військових планів США, в тому числі на Корейському півострові. Зазначається, що від моменту розробки ракети в 1980-х роках було виготовлено лише близько 4000 ATACMS.

Надання їх Україні поставить під загрозу безпеку інших гарячих точок у світі, пише NYT.

Що каже українське МЗС

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо Свобода" сказав, що США поки що не передають Україні далекобійні ракети ATACMS з "об'єктивних причин".

"Я знаю деякі причини, чому США ще не ухвалили це рішення. Вони є доволі об'єктивними. Ми з ними працюємо. Але США ухвалюють рішення щодо надання нам деяких інших типів зброї. Це дуже складні рішення. А вони їх ухвалюють", – сказав Кулеба.

У міністра "немає враження, що рішення щодо передавання Україні ATACMS не ухвалюється навмисне".

"Там є певні проблеми, є певні аспекти, для яких потрібно знайти рішення для того, щоб це було надано. Але США роблять реально дуже багато для нас. Ми їм за це дуже вдячні", – підсумував Кулеба.

ATACMS – американські балістичні ракети класу "земля-земля", дальність яких у залежності від модифікації коливається від 160 до 300 кілометрів.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів надати Україні ракети ATACMS і заявив, що ці ракети "пришвидшать наші кроки вперед".

Нагадаємо, що 7 липня США офіційно підтвердили передавання Україні касетних боєприпасів.

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