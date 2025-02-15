Адміністрація Трампа звільнила посадовців, які відповідають за ядерну безпеку США — CNN

Керівництво звільнило ядерний персонал, не розуміючи, що саме вони контролюють запаси зброї в країні.

Чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа звільнили понад 300 співробітників 14 лютого 2025 року в Національному управлінні ядерної безпеки — агентстві, якому доручено керувати ядерними запасами країни — у рамках масштабних звільнень у Міністерстві енергетики.

Про це пише CNN з посиланням на чотирьох осіб, які обізнані у цьому питанні.

Джерела повідомили виданню, що чиновники, схоже, не знали, що це агентство контролює ядерну зброю Америки.

Представник Міністерства енергетики заперечив кількість постраждалого персоналу, повідомивши журналістам, що "менш як 50 осіб" були звільнені та, мовляв, що звільнені співробітники "виконували переважно адміністративні та канцелярські функції".

Але водночас деякі звільнені співробітники працювали на місцях, де створюють ядерну зброю. Ці співробітники наглядають за підрядниками, які створюють ядерну зброю, і перевіряють цю зброю.

До нього також увійшли співробітники штаб-квартири Національного управління ядерної безпеки, які пишуть вимоги та інструкції для підрядників, які створюють ядерну зброю. Джерело повідомило CNN, що вони вважають, що цих людей звільнили, тому що "ніхто не знайшов часу, щоб зрозуміти, що ми робимо, і важливість нашої роботи для національної безпеки країни".

Члени Конгресу повідомили Міністерству енергетики про свої занепокоєння з приводу звільнень.

"Конгрес злякався, тому що, здається, міністерство оборони насправді не усвідомлювало, що NNSA контролює ядерні запаси. Ядерне стримування є основою американської безпеки та стабільності – і крапка. Людей надзвичайно лякають будь-які, навіть дуже маленькі дірки, навіть в обслуговуванні цього засобу стримування", — повідомило у коментарі одне з джерел видання.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має отримати ядерну зброю і достатню кількість ракет, щоб зупинити Росію, якщо процес вступу України до НАТО затягується.

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