У Білому домі зробили заяву про військову підтримку України і "пусті чеки"

Чи означає ця заява, що США припиняють допомогу Україні.

Український президент Володимир Зеленський, як сказала прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, фактично спровокував віцепрезидента Венса перед камерами. Також адміністрація президента СШа Дональда Трампа не надаватиме "порожніх чеків на далеку війну".

Про це повідомляє Fox News із посиланням на слова прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт.

"Як сказав президент Трамп, добре, що камери працювали, бо американці та весь світ побачили, з чим Трамп і його команда мають справу за лаштунками на переговорах з українцями" - сказала вона.

Ба більше, Левітт зазначила, що адміністрація Трампа більше не писатиме "порожніх чеків на далеку війну без справжнього миру".

Нагадаємо, 28 лютого Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. Очільники мали підписати угоду про рідкоземельні мінерали.

Проте під час короткої сесії з відповідями на запитання журналістів український і американський лідери перейшли на підвищений тон.

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