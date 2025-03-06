Адміністрація Трампа готується скасувати тимчасовий статус для 240 000 українців – ЗМІ

Очікується, що рішення може бути ухвалене вже у квітні.

США можуть позбавити тимчасового правового статусу близько 240 000 українців, які виїхали через війну, що потенційно загрожує їхньою депортацією.

Про це повідомляють джерела, знайомі із ситуацією, а також високопосадовець адміністрації Дональда Трампа, передає Reuters.

Очікується, що рішення може бути ухвалене вже у квітні, і стане кардинальною зміною політики порівняно з адміністрацією Джо Байдена, яка надавала українцям гуманітарний захист.

Підготовка до скасування статусу українців розпочалася ще до того, як Трамп публічно загострив відносини з Володимиром Зеленським минулого тижня. Це частина ширшої стратегії адміністрації щодо обмеження правового статусу для понад 1,8 мільйона мігрантів, які отримали тимчасовий дозвіл на перебування у США за програмами Байдена.

Представниця Міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін заявила, що наразі відомство не робило жодних офіційних заяв із цього приводу. Білий дім та посольство України також не надали коментарів.

Нагадаємо. Кабмін ухвалив рішення про виділення 150 мільйонів гривень на програму сприяння поверненню українських біженців з-за кордону.