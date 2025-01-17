Адміністрація Трампа може допомогти Україні укласти сильну угоду про припинення вогню з Росією – Блінкен

Якщо таке перемир’я буде досягнуто, потрібно переконатися, аби воно буде тривалим.

Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив впевненість у тому, що обраний президент Дональд Трамп зможе укласти “вигідну угоду” для України. Команда Трампа працюватиме над створенням сильної мирної угоди, якщо українська сторона цього забажає.

Про це повідомило NTV.

"Я впевнений, що нова адміністрація буде в змозі допомогти укласти вигідну угоду, якщо українці цього побажають", – сказав Блінкен в інтерв’ю телеканалу.

Він також підкреслив, що Росії не вдалося підпорядкувати Україну "завдяки адміністрації президента США Джо Байдена" та іншим міжнародним партнерам.

Нагадаємо, якщо союзники скоротять військову допомогу та почнуть примушувати до передчасного припинення вогню, то Путін зможе відпочити, переозброїтися і знову атакувати, переконані Остін і Блінкен.

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