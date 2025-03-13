Адміністрація Трампа не подовжила ліцензію, яка дозволяла працювати з підсанкційними банками РФ

Адміністрація Дональда Трампа не подовжила термін дії виключення із санкційного режиму, який дозволяв здійснювати операції з російськими банками, що стосувалися оплати за енергоресурси.

Про це йдеться у матеріалі "Європейської правди" з посиланням на генеральну ліцензію 8L Міністерства фінансів США, термін дії якої сплив 12 березня.

Ця ліцензія дозволяла здійснювати операції, "повʼязані з енергетикою", з 12 підсанкційними банками РФ.

Раніше виключення стосувалися транзакцій щодо природного газу, нафти й нафтопродуктів, вугілля, урану та відповідних технологій. Тож ця генеральна ліцензія дозволяла російським банкам обробляти платежі за енергоносії, зокрема нафту РФ.

13 березня ця ліцензія, яку вперше видала адміністрація Джо Байдена в лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення, так і не була поновлена.

Напередодні речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Трамп не підтвердив дію генеральної ліцензії, після чого офіційних коментарів з цього питання не було.

Тим часом деякі західні ЗМІ стверджують, що адміністрація Трампа поки не надала відповідь щодо подовження документа. Також є думка, що неподовження ліцензії є "переговорною тактикою для завершення війни".

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація Білого дому не вагатиметься і запровадить максимальні економічні санкції проти РФ, якщо це допоможе посадити її за стіл переговорів з Україною та досягти мирного врегулювання конфлікту.

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