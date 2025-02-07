Адміністрація Трампа подала в суд на Чикаго і штат Іллінойс: що сталося

Це перший позов за нової каденції Дональда Трампа.

Адміністрація президента США Дональда Трампа подала в суд на штат Іллінойс і місто Чикаго через недотримання міграційної політики республіканців.

Про це повідомляє NBC News.

Зазначається, що політика Чикаго із запровадження міст-притулків перешкоджає федеральній владі забезпечувати дотримання міграційного законодавства.

Цей позов проти штатів або муніципалітетів, які мають чинну політику міста-притулку, став першим за нової каденції Дональда Трампа.

Він є останнім інструментом, який використовує адміністрація президента, оскільки вона намагається швидко просувати свою масову депортацію нелегальних іммігрантів.

NBC зазначає, що термін “міста-притулки” не є офіційними. Ними позначають ті міста та муніципалітети, які ухвалили закони, що забороняють або обмежують співпрацю місцевих чиновників із федеральною владою щодо питань імміграції.

Нагадаємо, Дональд Трамп переконаний, що має прогрес у зупинці війни в Україні. За його словами, у переговорах щодо миру в Україні є певний прогрес.

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