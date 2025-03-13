Адміністрація Трампа посилює санкції проти російського нафтового, газового та банківського секторів — CBS

В США не подовжили дію виключення із санкційного режиму, який дозволяв здійснювати операції з російськими банками, які стосувались оплати за енергоресурси.

Адміністрація президента США Дональда Трампа запроваджує додаткові обмеження щодо російського нафтового та газового секторів.

Про це повідомляє CBS.

"Адміністрація Трампа накладає додаткові обмеження на російський нафтовий, газовий і банківський сектори шляхом подальшого обмеження доступу Росії до платіжних систем США", — йдеться у повідомленні із посиланням на інформацію власних джерел.

Ба більше, як повідомлялося раніше, США не подовжили ліцензію для російських банків, які проводили операції з торгівлі енергоносіями в якості виключення.

Тепер усі транзакції заборонені відповідно до чинних санкцій (виключення були прийняті при Байдені).

"Рішення про подальше обмеження доступу до американських банківських систем ускладнює для інших країн купівлю російської нафти, таким чином обмежуючи її глобальні пропозиції. Це може призвести до стрибка ціни ще на 5 доларів за барель, помітного стрибка після зниження цін в останні тижні", — йдеться у повідомленні.

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив раніше, що США не вагатимуться і запровадять максимальні економічні санкції проти РФ, якщо там не погодяться на угоду про зупинку бойових дій і не сядуть за стіл переговорів з Україною.

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