Адміністрація Трампа розпочала розслідування проти прокурорів, які вели справи про штурм Капітолію

Виконувач обов’язків прокурора у місті Вашингтон (округ Колумбія) Ед Мартін розпочав розслідування щодо прокурорів, котрі висунули проти деяких бунтівників.

Адміністрація нового президента Сполучених Штатів Дональда Трампа розпочала "спеціальний проєкт" для розслідування дій прокурорів, які вели справи проти учасників штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Про це інформує CNN із посиланням на відповідний документ.

"Виконувач обов’язків прокурора у місті Вашингтон (округ Колумбія) Ед Мартін розпочав розслідування щодо прокурорів, котрі висунули проти деяких бунтівників обвинувачення у перешкоджанні правосуддю, які зрештою були відкинуті через рішення Верховного суду минулого літа", - зазначається в повідомленні.

Мартін наказав передавати всю інформацію, повʼязану з обвинуваченням, двом призначеним прокурорам.

Зазначимо, що Ед Мартін, призначений виконувачем обовʼязків прокурора у округу Колумбія, раніше був консервативним активістом та коментатором, який організував рух "Зупиніть крадіжку" - на підтримку заяв Трампа про "вкрадені" вибори.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Капітолію намагався проникнути чоловік з мачете та ножами.

Крім того, ми раніше інформували, що біля Капітолія заарештували чоловіка з факелом і сигнальним пістолетом.

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