Адміністрація Байдена не встигає надати Україні усю виділену військову допомогу – NYT

Високопосадовці обговорили плани США щодо оголошення про додаткову підтримку України та говорили про жертви серед бійців КНДР, відправлених на допомогу Росії.

Адміністрація президента США Джо Байдена навряд чи витратить усі решту 5,6 млрд дол., які Конгрес виділив на відправлення зброї та іншої військової допомоги Україні.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на високопосадовця з Міністерства оборони.

Адміністрація планує оголосити про додаткову допомогу Україні до кінця року. Але, як сказав американський чиновник на брифінгу, було б важко поспішити з сумою, яка залишилася для поля бою, до початку роботи адміністрації Дональда Трампа у січні.

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На тому ж брифінгу військовий високопосадовець заявив, що українські війська знищили або поранили "кілька сотень" бійців КНДР, яких відправили допомагати Росії у війні проти України. За даними Пентагону, РФ сконцентрувала об’єднані сили з 50 тис. своїх та північнокорейських військових, щоб витіснити ЗСУ з Курської області.

Посадовець зазначив, що північнокорейські бійці не були загартовані у боях і що Україна завдала ударів по їхніх пунктах управління і по позиціях піхоти.

Речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер раніше цього тижня заявив, що Міноборони помітило "вказівки" на те, що відправлені до Росії війська КНДР зазнали перших втрат.

Перший чиновник заявив 17 грудня, що адміністрація Байдена використає частину з 5,6 млрд дол., які залишаються в повноваженнях президента. Це дозволяє адміністрації передати запаси Пентагону до України замість того, щоб чекати місяці чи роки, які можуть знадобитися для оборонних підрядників для виробництва зброї за новими контрактами.

"Ми продовжуватимемо надавати пакети до кінця роботи цієї адміністрації. Але 5,6 мільярда доларів – це значна сума повноважень, тому я, безперечно, припускаю, що залишаться повноваження, які будуть передані й доступні наступній адміністрації", – сказав чиновник.

Перший чиновник також заявив, що адміністрація Байдена, ймовірно, використає усі 1,2 млрд. дол., які залишилися в Ініціативі сприяння безпеці України, що дозволяє Києву купувати товари безпосередньо в оборонної промисловості.

"Чи використовує адміністрація Трампа ці гроші для допомоги Україні – велике питання. Обраний президент Дональд Дж. Трамп глибоко скептично ставився до американської підтримки України та пообіцяв швидко припинити війну. Він не сказав, як він міг би це зробити, але обраний віцепрезидент Джей Ді Венс окреслив план, який дозволить Росії зберегти українську територію, яку вона захопила. Оскільки його армія втрачає позиції на сході України, Київ неодноразово намагався заручитися підтримкою пана Трампа для надання додаткової допомоги", – резюмується у статті.

Нагадаємо, 12 грудня Байден ухвалив рішення про виділення Україні нового пакета військової допомоги, до якого увійшли додаткові системи ППО та інші види озброєння.

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