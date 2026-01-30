Адміністрація США пом’якшує міграційні рейди після вбивства у Міннеаполісі

Дональд Трамп / © Associated Press

Адміністрація президента США демонструє пом’якшення політики щодо рейдів проти мігрантів після вбивства Алекса Претті, яке сталося у Міннеаполісі за участі співробітників федеральних служб.

Високопосадовець Імміграційної та митної служби США (ICE) Том Гоман повідомив журналістам про зменшення кількості співробітників відомства у Міннеаполісі, передає CNN.

«Скорочення відбудеться на основі домовленостей… Але воно може бути ще більшим, якщо припиняться мова ненависті, перешкоджання та втручання», — заявив Гоман.

За його словами, подальші операції мають бути «цільовими» та зосередженими на реальних загрозах безпеці. Це, як зазначається, свідчить про відхід від практики масштабних чисток і затримань випадкових людей.

«Я не хочу навіть чути, ніби все, що тут відбувалося, було ідеальним», — наголосив посадовець.

Він запевнив, що щодо агентів, які діяли непрофесійно, «будуть розбиратися», а самі операції надалі мають стати «безпечнішими» та проводитися «за правилами».

Водночас Гоман підкреслив, що адміністрація США не відмовляється від виконання своєї місії. За його словами, він продовжуватиме роботу «доки проблему не буде вирішено».

Раніше повідомлялося, що вбивство протестувальника у Міннесоті може спричинити новий шатдаун у США.

Ми раніше інформували, що через три тижні після скандального вбивства жінки в Міннеаполісі співробітниками імміграційної та митної служби США (ICE) у тому ж місті знову застрелили людину.