Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Адміністрація Дональда Трампа готується депортувати численних українців з остаточними наказами про вислання на зруйновану війною батьківщину.

Про це повідомляє Washington Post.

У середу Міністерство юстиції США заявило в судовому поданні, що уряд планує депортувати 41-річного Романа Суровцева в Україну вже в понеділок.

Його адвокати заявили, що, схоже, Імміграційна та митна служба намагається вислати «значну кількість» громадян України, а іншим затриманим повідомили, що їх вивезуть «військовими рейсами в Україну або Польщу в понеділок».

Ольга Стефанішина, посол України в США, заявила, що посольству відомо про «приблизно 80 громадян України», які мають остаточний наказ про видворення «через порушення американського законодавства».

За словами дипломатки, американська влада працює над логістичними заходами для проведення депортації, «беручи до уваги відсутність прямого міжнародного повітряного сполучення з Україною».

«Слід зазначити, що депортація є широко використовуваним правовим механізмом, передбаченим імміграційним законодавством більшості країн світу. Це рутинна процедура, яка застосовується до всіх іноземних громадян та осіб без громадянства, які порушують умови перебування на території США, незалежно від їхнього громадянства», — сказала Стефанішина.

Адвокати Суровцева, Ерік Лі та Кріс Годшалл-Беннетт, заявили, що вони стурбовані тим, що українці та інші колишні громадяни Радянського Союзу ризикують бути висланими, не маючи можливості протестувати проти депортації.

«Україна є зоною бойових дій, в даний час вона перебуває у воєнному стані, і цілком ймовірно, що будь-які депортовані будуть примусово мобілізовані в армію і відправлені на фронт, де вони зіткнуться з високою ймовірністю смерті», — кажуть адвокати.

Представник Міністерства внутрішньої безпеки США заявив, що «з міркувань оперативної безпеки ICE не підтверджує майбутні операції з депортації», але що Суровцев «отримав повну належну правову процедуру», і що «кожен затриманий отримує належну правову процедуру і його претензії були вислухані».

Якщо депортують усіх 80 осіб, це буде найвищий показник за останні роки. За даними Імміграційної служби, у 2024 фінансовому році з США було депортовано 53 українці.

Згідно з міжнародними договорами, посадовці не повинні відправляти людей до країн, де їх можуть переслідувати або катувати. Навіть злісні злочинці повинні бути захищені від тортур.

Але правозахисники кажуть, що адміністрація Трампа розширює межі цих принципів, намагаючись відправити людей з кримінальним минулим до таких країн, як Південний Судан, який перебуває на межі громадянської війни, а тепер і до України.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Дональда Трампа готується до радикального кроку — безпрецедентного скорочення програми прийому біженців, плануючи встановити ліміт у 7 500 осіб наступного року.