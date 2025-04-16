Адміністрація Трампа ліквідувала установу, яка боролася з російськими фейками

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

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У Держдепартаменті США ліквідували підрозділ, який займався протидією іноземним інформаційним маніпуляціям.

Про це йдеться у заяві держсекретаря Марко Рубіо, опублікованій на сайті зовнішньополітичного відомства США.

«Я оголошую про закриття Управління боротьби з іноземними інформаційними маніпуляціями та втручанням», — заявив він.

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Він пояснив закриття цієї установи тим, до її діяльність коштувала американським платникам податків понад 50 мільйонів доларів на рік та нібито суперечила фундаментальним принципам свободи слова.

Рубіо звинуватив підрозділ у «мільйонних витратах на придушення та цензуру голосів самих американців, інтереси яких він мав захищати».

За його словами, у США «людей звільняли, переслідували і навіть ув’язнювали лише за висловлення власної думки».

Управління боротьби з іноземними інформаційними маніпуляціями та втручанням (R/FIMI) було створене 2024 року на базі Центру глобальної взаємодії (Global Engagement Center, GEC). Це відомство боролося з дезінформаційними кампаніями, ініційованими іншими країнами, включаючи Росію, Іран та Китай.

Діяльність офісу викликала різку критику з боку найближчого оточення президента Дональда Трампа. Зокрема, мільярдер Ілон Маск назвав структуру «загрозою демократії».

Нагадаємо, раніше адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила діяльність програми відстеження викрадених Росією українських дітей, якою займався Єльський університет, і більше не фінансує її.