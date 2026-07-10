Дональд Трамп і Сенат США / © ТСН.ua

Реклама

Адміністрація президента США Дональда Трампа погодила оновлений законопроєкт так звані «пекельні санкції» проти Росії. Документ передбачає запровадження, зокрема, 500-відсоткових мит для країн, що продовжують купувати російські нафту, газ і уран.

Про це йдеться у спільній заяві американських сенаторів, яку цитує агентство Reuters.

Про досягнення домовленості з Білим домом повідомили сенатори Річард Блюменталь, Ліндсі Грем, Джин Шахін та Роджер Вікер.

Реклама

«Ми з гордістю оголошуємо, що досягли угоди з адміністрацією Трампа щодо просування нашого оновленого законодавства про санкції проти Росії. Ми дуже задоволені цим значним прогресом і очікуємо, що дуже скоро запровадимо це законодавство», — йдеться у заяві.

Сенатори наголосили, що посилення санкцій необхідне на тлі продовження російських атак проти цивільного населення України.

«Оскільки Росія посилює вбивства мирного населення, вкрай важливо, щоб законодавча та виконавча гілки влади працювали разом над створенням інструментів для встановлення високої ціни на тих, хто купує російську нафту та природний газ, підживлюючи військову машину Путіна», — зазначили вони.

Як повідомляє Reuters, сенатор Ліндсі Грем після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві заявив, що компроміс із Білим домом відкриває шлях до ухвалення документа.

Реклама

«Ми досягли угоди з Білим домом щодо версії законопроєкту про російські санкції, яку вони підтримають. Це означає, що він стане законом», — сказав Грем.

В адміністрації Трампа цю заяву наразі не коментували.

Що передбачають «пекельні санкції» проти РФ

Законопроєкт надає президенту США повноваження запроваджувати 500-відсоткові мита на імпорт із держав, які продовжують закуповувати російські нафту, природний газ і уран. Крім того, документ передбачає вторинні санкції проти компаній і країн, що допомагають Росії обходити міжнародні обмеження та підтримують фінансування її військової машини.

Раніше цей законопроєкт уже отримав підтримку 85 зі 100 американських сенаторів, однак його розгляд було призупинено на прохання Білого дому, який прагнув зберегти простір для можливих переговорів із Москвою.

Реклама

Адміністрація Дональда Трампа також наполягала на внесенні змін, які залишають президенту ширші повноваження щодо визначення механізму застосування санкцій.

Нагадаємо, раніше США не подовжили винятки на російську нафту. Від 16 червня санкції щодо «Роснефти» та «Лукойла» відновлено в повному обсязі.

Новини партнерів