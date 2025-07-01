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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Адміністрація Трампа припиняє діяльність USAID — що сказав Рубіо

Білий дім вважає USAID неефективним і таким, що не служить інтересам США.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Адміністрація Трампа припиняє діяльність USAID — що сказав Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

Адміністрація президента Дональда Трампа припиняє діяльність USAID — Агентства США з міжнародного розвитку. Деякі програми допомоги тепер адмініструватиме Державний департамент Сполучених Штатів.

Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо.

Рубіо зазначив, що попри десятиліття роботи й сотні мільярдів доларів, витрачених з бюджету платників податків, USAID не досягло поставлених цілей: розвиток країн залишився слабким, зросли нестабільність та антагонізм до Америки.

За його словами, кошти Агентства з міжнародного розвитку USAID часто потрапляли до організацій, пов’язаних з ворожими ідеологіями, або до союзників ХАМАСу, тож від 1 липня USAID офіційно припинить надавати іноземну допомогу.

«Програми іноземної допомоги, що відповідають політиці адміністрації та просувають американські інтереси, адмініструватимуться Державним департаментом, де вони будуть здійснюватися з більшою підзвітністю, стратегією та ефективністю», — заявив держсекретар.

Він додав, що американці не мають платити податки для фінансування невдалих урядів у далеких країнах.

«У майбутньому наша допомога буде цілеспрямованою та обмеженою в часі», — сказав Рубіо.

Хто тепер отримає допомогу від США: Рубіо розставив пріоритети

За словами держсекретаря США, надалі влада надаватиме пріоритет торгівлі, інвестиціям і самодостатньому розвитку, а не благодійності.

Допомогу тепер отримуватимуть лише ті країни, які готові розвиватися самостійно та в яких допомога США може спричинити «ефект мультиплікатора».

США активніше конкуруватимуть з Китаєм у сфері впливу через ефективнішу і прозорішу допомогу.

«Для американців та багатьох людей у ​​всьому світі 1 липня ознаменує початок нової ери глобального партнерства, миру, інвестицій і процвітання», — додав Рубіо.

Нагадаємо, чинний президент США Дональд Трамп звинуватив Американське агентство з міжнародного розвитку (USAID) у «шахрайстві» з витратою коштів і «небаченій корупції». Ставши 47-м президентом Сполучених Штатів, Трамп висунув вимогу повністю закрити агентство.

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