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Адміністрація Трампа припиняє діяльність USAID — що сказав Рубіо
Білий дім вважає USAID неефективним і таким, що не служить інтересам США.
Адміністрація президента Дональда Трампа припиняє діяльність USAID — Агентства США з міжнародного розвитку. Деякі програми допомоги тепер адмініструватиме Державний департамент Сполучених Штатів.
Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо.
Рубіо зазначив, що попри десятиліття роботи й сотні мільярдів доларів, витрачених з бюджету платників податків, USAID не досягло поставлених цілей: розвиток країн залишився слабким, зросли нестабільність та антагонізм до Америки.
За його словами, кошти Агентства з міжнародного розвитку USAID часто потрапляли до організацій, пов’язаних з ворожими ідеологіями, або до союзників ХАМАСу, тож від 1 липня USAID офіційно припинить надавати іноземну допомогу.
«Програми іноземної допомоги, що відповідають політиці адміністрації та просувають американські інтереси, адмініструватимуться Державним департаментом, де вони будуть здійснюватися з більшою підзвітністю, стратегією та ефективністю», — заявив держсекретар.
Він додав, що американці не мають платити податки для фінансування невдалих урядів у далеких країнах.
«У майбутньому наша допомога буде цілеспрямованою та обмеженою в часі», — сказав Рубіо.
Хто тепер отримає допомогу від США: Рубіо розставив пріоритети
За словами держсекретаря США, надалі влада надаватиме пріоритет торгівлі, інвестиціям і самодостатньому розвитку, а не благодійності.
Допомогу тепер отримуватимуть лише ті країни, які готові розвиватися самостійно та в яких допомога США може спричинити «ефект мультиплікатора».
США активніше конкуруватимуть з Китаєм у сфері впливу через ефективнішу і прозорішу допомогу.
«Для американців та багатьох людей у всьому світі 1 липня ознаменує початок нової ери глобального партнерства, миру, інвестицій і процвітання», — додав Рубіо.
Нагадаємо, чинний президент США Дональд Трамп звинуватив Американське агентство з міжнародного розвитку (USAID) у «шахрайстві» з витратою коштів і «небаченій корупції». Ставши 47-м президентом Сполучених Штатів, Трамп висунув вимогу повністю закрити агентство.
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