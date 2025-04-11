Адміністрація Трампа розробили план приєднання Гренландії: деталі від NYT

У Трампа розробили план із взяття під контроль Гренландії / © Getty Images

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Давня мета президента Трампа встановити контроль над Гренландією перейшла з риторики в офіційну політику США.

Який план щодо Гренландії розробила адміністрація Трампа, йдеться в публікації The New York Times.

За інформацією видання, Рада національної безпеки Білого дому збиралася кілька разів для обговорення втілення в життя заяв Трампа про Гренландію, і нещодавно направила конкретні інструкції кільком гілкам влади.

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Повні деталі плану незрозумілі. Але, за даними видання, незважаючи на натяки Трампа на можливе застосування сили, обговорення, які проводяться Радою безпеки, ніколи серйозно не розглядали військові варіанти, сказав чиновник.

Натомість план наголошує на переконанні, а не на примусі, і включає зусилля у зв’язках з громадськістю, спрямовані на те, щоб переконати 57-тисячне населення Гренландії просити про приєднання до США.

Радники Трампа обговорювали використання реклами та кампаній у соціальних мережах для впливу на громадську думку на острові, за словами іншої людини, поінформованої про це питання. За словами чиновника, кампанія з поширення інформації в США включатиме малоймовірне звернення до спільної спадщини гренландців з корінними інуїтами Аляски.

Радники Білого дому вже почали оприлюднювати свої аргументи, стверджуючи, що Данія була поганим опікуном острова, що лише Сполучені Штати можуть захистити його від зазіхань з боку Росії та Китаю, і що Америка допоможе гренландцям «збагатитися», як висловився Трамп.

Адміністрація Трампа також вивчає фінансові стимули для жителів Гренландії, включаючи можливість заміни субсидій у розмірі 600 мільйонів доларів, які Данія надає острову, щорічною виплатою близько 10 000 доларів на жителя Гренландії.

Деякі чиновники Трампа вважають, що ці витрати можуть бути компенсовані новими доходами від видобутку природних ресурсів Гренландії, які включають рідкоземельні мінерали, мідь, золото, уран і нафту.

Але не всі аналітики погоджуються з тим, що отримати прибуток від видобутку корисних копалин у все ще холодних регіонах острова буде легко. І пояснити значні витрати американським виборцям теж буде важко.

Раніше в Данії зробили гучну заяву щодо планів Трампа анексувати Гренландію.