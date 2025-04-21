Адміністрація Трампа шукає заміну міністру оборони Гегсету, попри публічну підтримку

Міністр оборони США Піт Гегсет. / © Getty Images

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Адміністрація Дональда Трампа почала пошуки нового міністра оборони замість Піта Гегсета. Ця інформація з'явилася на тлі повідомлень про те, що Гегсет обговорював плани ударів по хуситах у приватному чаті Signal, де також брали участь його дружина та брат. Пентагон спростував ці звинувачення.

Про це пише NPR.

Водночас Білий дім публічно заявив про "рішучу підтримку" Хегсета. Прессекретар Білого дому Каролайн Лівітт повідомила журналістам у понеділок, що президент Трамп "цілком довіряє" міністру оборони, передає The Guardian.

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"Президент цілком довіряє секретарю Гегсету. Я говорив з ним про це сьогодні вранці, і він рішуче підтримує його", – заявила Лівітт.

В інтерв'ю Fox News Лівітт також назвала роботу Гегсета "феноменальною", додавши, що звинувачення є результатом протидії Пентагону "монументальним змінам", які намагається впровадити міністр оборони.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет поділився деталями березневого удару по хуситах у Ємені у груповому чаті, до якого входили його дружина, брат та особистий адвокат.