Адміністрація Трампа скорочує 1 200 посад у ЦРУ: яку загрозу несе масштабна реорганізація розвідки США

ЦРУ / © Associated Press

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Адміністрація президента Дональда Трампа оголосила про масштабне скорочення персоналу в Центральному розвідувальному управлінні та інших розвідувальних агентствах США. Згідно з планами, протягом кількох років буде скорочено близько 1 200 посад у ЦРУ, а також тисячі інших у таких агентствах, як Агентство національної безпеки (NSA), Агентство військової розвідки (DIA), Національне управління геопросторової розвідки (NGA) та Національне розвідувальне управління (NRO).

Про це пише Washington Post з посиланням на джерела.

Ці скорочення є частиною ширшої ініціативи адміністрації Трампа щодо зменшення федеральних витрат і реструктуризації уряду. Частина скорочень буде досягнута шляхом зменшення найму, а не прямими звільненнями. Близько 500 співробітників ЦРУ вже подали заяви на достроковий вихід на пенсію.

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Директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що ці кроки спрямовані на "оновлення" агентства та забезпечення його відповідності пріоритетам національної безпеки адміністрації. Зокрема, планується посилення уваги до Китаю та боротьби з контрабандою синтетичних наркотиків, таких як фентаніл.

Однак критики висловлюють занепокоєння щодо можливих наслідків таких скорочень. Сенатор-демократ Марк Ворнер зазначив, що "ці широкомасштабні, безрозсудні скорочення досвідченого розвідувального персоналу адміністрацією Трампа безсумнівно підривають нашу здатність виявляти та реагувати на загрози, роблячи Америку менш безпечною".

Крім того, існують побоювання щодо можливого вербування звільнених або незадоволених співробітників іноземними розвідками, зокрема з боку Китаю та Росії.

Ці скорочення відбуваються на тлі ширших зусиль адміністрації Трампа щодо реорганізації федерального уряду, включаючи створення Департаменту урядової ефективності (DOGE) під керівництвом Ілона Маска. Хоча DOGE не має прямого впливу на ЦРУ, його діяльність вже призвела до значних змін у інших федеральних агентствах.

Загалом, ці кроки викликають серйозні дебати щодо балансу між ефективністю уряду та забезпеченням національної безпеки.

Нагадаємо, що раніше Маск припустив, що може залишити посаду очільника DOGE вже наприкінці травня — після виконання обіцянки скоротити дефіцит бюджету США на трильйон доларів.