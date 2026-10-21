Адміністрація Трампа вимагала таємно зламати машину для голосування: що з'ясували журналісти

Дональд Трамп / © Associated Press

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Адміністрація президента США Дональда Трампа намагалася залучити федеральне Агентство з кібербезпеки та захисту інфраструктури (CISA) до таємного дослідження вразливостей машин для голосування. Посадовці Міністерства внутрішньої безпеки вимагали придбати один із пристроїв, зламати його та передати отримані результати Білому дому, не повідомляючи виробника про знайдені проблеми.

Про це йдеться в розслідуванні ProPublica, журналісти якого поспілкувалися з двома колишніми посадовцями американської адміністрації, обізнаними із ситуацією.

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За даними видання, незвичайне доручення надійшло через кілька місяців після початку другого президентського терміну Трампа.

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Політичні призначенці Міністерства внутрішньої безпеки хотіли, щоб CISA придбало машину для голосування, перевірило її на вразливості та передало результати дослідження до Білого дому.

Водночас співробітникам агентства наказали не повідомляти компанію-виробника про виявлені недоліки, що суперечило звичайним процедурам кібербезпеки.

Чому співробітники CISA відмовилися виконувати наказ

За словами одного з колишніх посадовців, вимога викликала шок серед фахівців відомства.

CISA створювали для захисту критичної інфраструктури США, зокрема виборчих систем, від кібератак. Агентство співпрацювало з владою штатів і виробниками обладнання, допомагаючи виявляти та усувати вразливості.

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Однак нова вимога передбачала приховування результатів перевірки від виробника.

Один зі співрозмовників ProPublica припустив, що отримані дані могли використати для оскарження небажаних результатів голосування.

«У мене виникла думка, що вони можуть тримати це як козир у рукаві, щоб скасувати будь-які результати виборів, які їм не сподобаються. Це суперечить усьому, що уособлює CISA», — розповів колишній посадовець.

Водночас доказів того, що адміністрація справді планувала використати результати такого зламу для скасування виборів, журналісти не навели.

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Співробітники агентства не погодилися виконувати вимогу, пояснюючи, що не мають для цього необхідних технічних можливостей.

Зокрема, фахівців, здатних провести таку операцію, незадовго до цього звільнили в межах скорочення державного апарату, ініційованого Департаментом урядової ефективності (DOGE) під керівництвом Ілона Маска.

Після неодноразових відмов посадовці Міністерства внутрішньої безпеки припинили наполягати на виконанні доручення.

Як адміністрація Трампа скоротила агентство із захисту виборів

За інформацією ProPublica, від початку другого президентського терміну Трампа штат CISA скоротився приблизно на третину.

Понад тисячу співробітників звільнили або вони залишили відомство.

Водночас проєкт федерального бюджету на 2027 рік передбачає скорочення фінансування агентства ще на 700 мільйонів доларів. Це може призвести до звільнення приблизно 900 працівників.

Журналісти зазначають, що такі кадрові та фінансові рішення послабили можливості агентства із захисту виборчої інфраструктури.

Представники виборчих органів кількох штатів повідомили, що під час підготовки до проміжних виборів 2026 року фактично залишилися без звичної федеральної допомоги.

Зокрема, йдеться про технічну підтримку, обмін інформацією щодо кіберзагроз і спільну перевірку захищеності виборчих систем.

У США побоюються нових суперечок навколо результатів виборів

На тлі скорочення роботи CISA американські посадовці та експерти з кібербезпеки висловлюють занепокоєння щодо можливих спроб поставити під сумнів результати проміжних виборів до Конгресу.

За даними ProPublica, представники однієї з великих виборчих юрисдикцій уже проводили закриті консультації з виробниками обладнання, готуючись до можливих спроб федеральної влади вилучити машини для голосування або оголосити їх ненадійними.

У Демократичній партії також ініціювали перевірку спроможності CISA виконувати свої функції та зажадали пояснень щодо використання коштів, які Конгрес виділив на захист виборів.

Водночас Білий дім відкинув критику.

Речниця адміністрації Лорен Біс заявила ProPublica, що Дональд Трамп зробив більше за будь-якого іншого президента США для забезпечення вільних і чесних виборів.

Міністерство внутрішньої безпеки та CISA не відповіли на запитання журналістів щодо обставин таємного доручення.

Нагадаємо, 2020 року CISA підтвердило надійність проведених президентських виборів у США, які завершилися перемогою Джо Байдена.

Тодішній директор агентства Кріс Кребс публічно спростовував бездоказові твердження про масштабні фальсифікації та злам виборчих систем. Після цього Дональд Трамп звільнив його з посади.

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