Адміністрація Трампа "зарубала" найбільший проєкт континенту у сфері зеленої енергетики

В США скасували проєкт гіганської сонячної електростанції «Есмеральда 7» / © dumskaya.net

Адміністрація Дональда Трампа скасувала проєкт, який мав стати однією з найбільших у світі сонячних електростанцій. Це рішення викликало занепокоєння серед експертів щодо майбутнього розвитку відновлюваної енергетики на державних землях. Скасований проєкт «Есмеральда 7» у штаті Невада, який просувався під час адміністрації Джо Байдена, міг забезпечити електроенергією майже 2 мільйони домівок.

Про це пише Politico.

«Багато регуляторних бар’єрів»

Міністерство внутрішніх справ США оголосило про скасування екологічної експертизи проєкту «Есмеральда 7», який складався із семи індивідуальних сонячних електростанцій загальною потужністю 5350 МВт. Це втричі перевищує потужність відомої греблі Гувера — однієї з найбільших гідроелектростанцій та видатних інженерних споруд США.

Експерти вважають, що це є частиною послідовної політики адміністрації Трампа, спрямованої на уповільнення або блокування великих проєктів чистої енергії.

Скотт Склар, директор із сталої енергетики в Інституті управління навколишнім середовищем та енергетикою Університету Джорджа Вашингтона, заявив, що адміністрація Трампа встановила «безліч регуляторних бар’єрів і затримок». За його словами, такі затримки створюють фінансове навантаження на компанії та можуть призвести до того, що й інші інвестори відмовляться від незавершених проєктів.

«Адміністрація хоче зупинити ці проєкти, і крапка, тому немає жодних шансів на схвалення», — сказав Склар.

Офіційна позиція та аргументи проти «зеленої» енергетики

Офіційно Міністерство внутрішніх справ заявило, що скасування проєкту «Есмеральда 7» стало «спільним рішенням» Бюро з управління земельними ресурсами (BLM) та компаній-заявників. Замість загальної програмної екологічної оцінки, компанії тепер мають можливість подати індивідуальні проєктні пропозиції для «більш ефективного аналізу потенційних впливів».

Скептицизм адміністрації щодо масштабного будівництва сонячних електростанцій у Неваді проявлявся й раніше. Міністр внутрішніх справ Дуг Бергум та інші посадовці неодноразово заявляли, що сонячна енергія є «переривчастою» технологією, яка не забезпечує надійного енергопостачання.

Міністр Бергум також видав наказ про усунення політики, яка надавала «преференційне ставлення» вітровій та сонячній енергетиці на федеральних землях, і запровадив вимогу враховувати «щільність потужності» під час оцінки проєктів, що може стати перешкодою для сонячних електростанцій через їхню значну площу.

«Перемога» для захисників природи

Проте, скасування проєкту «Есмеральда 7» було позитивно сприйняте деякими природоохоронцями та місцевими активістами. Вони висловлювали занепокоєння через величезні розміри проєкту, який мав охопити майже 255 квадратних кілометрів пасовищних угідь BLM.

«Друзі дикої природи Невади в захваті від того, що цей погано розташований проєкт мертвий», — сказала Шаарон Нетертон, виконавча директорка групи Friends of Nevada Wilderness.

Природоохоронці заявляли, що проєкт міг знищити:

значущі археологічні об’єкти;

місця проживання рідкісних рослин та снігових баранів;

палеонтологічні родовища (формація «Есмеральда»), важливі для розуміння геологічної історії Великого Басейну.

«Це дасть нам шанс захистити величезні ресурси території, включаючи прекрасні та дикі гірські хребти та долини, рідкісні популяції рослин і снігових баранів,» — заявила біолог Лаура Каннінгем.

Нагадаємо, у травні Трамп підписав низку виконавчих указів, спрямованих на масштабне відродження ядерної енергетики та реформування наукової політики країни. Ці ініціативи мають на меті забезпечити енергетичну незалежність США та відновити довіру до наукових досліджень.