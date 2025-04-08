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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Адміністрація Трампа звільнила віцеадміралку США в НАТО: чистка в нацбезпеці триває

Пентагон наразі офіційно не підтвердив інформацію, однак союзники США вже були повідомлені про відсторонення Чатфілд.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
Адміністрація Трампа звільнила віцеадміралку США в НАТО: чистка в нацбезпеці триває

НАТО / © Associated Press

Віцеадміралка ВМС США Шошана Чатфілд, яка представляла країну у Військовому комітеті НАТО, була звільнена — ймовірно, в межах масштабного очищення вищих посад національної безпеки, яке триває в адміністрації Дональда Трампа.

Про це повідомили три джерела агентству Reuters.

Пентагон наразі офіційно не підтвердив інформацію, однак союзники США вже були повідомлені про відсторонення Чатфілд.

Віцеадміралка Чатфілд — одна з небагатьох жінок з трьома зірками у ВМС, а також перша жінка, яка очолювала Військово-морський коледж до 2023 року.

Її звільнення стало черговим у серії кадрових рішень, які сколихнули Пентагон. Перед цим адміністрація усунула генерала Тімоті Хо, керівника Агентства нацбезпеки та Кіберкомандування США, а також адміралку Лізу Франкетті — першу жінку, яка очолювала військово-морські операції.

Міністр оборони Піт Гегсет під час лютневої поїздки до штаб-квартири НАТО у Брюсселі попередив союзників про новий курс Вашингтона, підкресливши, що Європа більше не може “розглядати США як спонсора своєї оборони”.

Офіційних причин відсторонення Чатфілд поки не оприлюднено. За інформацією джерел, однією з причин могли стати її висловлювання на підтримку ініціатив з різноманіття, інклюзії та рівності (DEI), які новий голова Пентагону активно скасовує.

“Необґрунтоване звільнення віцеадміралки Чатфілд є ганьбою”, — прокоментував сенатор-демократ Джек Рід, додавши, що “мовчання республіканців з цього приводу — тривожне”.

Полковник Дейв Батлер у розмові з журналістами безпосередньо не підтвердив рішення, однак зазначив, що нинішня політика Міноборони передбачає згортання програм, які, за словами Гегсета, “розділяють армію” і підривають боєздатність.

У недавньому інтерв’ю Harvard Magazine Чатфілд, яка у 2005–2006 роках керувала вертолітною ескадрильєю MH-60S Sea Hawk, згадувала про упередженість, з якою іноді стикаються жінки-офіцери.

“Один матрос середньої ланки запитав: “Мем, ви вмієте керувати одним із цих вертольотів?” А я усміхнулася і сказала: “Так, насправді це обов’язкова умова для цієї роботи!” — сказала віцеадміралка.

Звільнення Чатфілд доповнило хвилю кадрових рішень у структурах нацбезпеки: раніше були усунені голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Браун і кілька високопосадовців з досвідом роботи в адміністрації Байдена.

Колишні й нинішні чиновники стверджують, що нова команда Білого дому підозріло ставиться до будь-кого, хто мав зв’язки з попереднім урядом або виступав за багатосторонню співпрацю, зокрема з НАТО.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте розповів, чи можлива участь військ НАТО як миротворців в Україні.

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