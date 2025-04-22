Адміністрацію Трампа порівняли з Третім рейхом – ЗМІ

Колишній віцепрезидент США Альберт Гор порівняв адміністрацію Трампа з Третім рейхом / © Getty Images

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Колишній віцепрезидент США Альберт Гор порівняв політику адміністрації Дональда Трампа з методами, які використовувала нацистська Німеччина у 1930-х роках.

Про це він заявив на зустрічі з кліматичними активістами у науковому музеї в Сан-Франциско, повідомляє Politico.

Гор зауважив, що нинішнє керівництво США «намагається створити власну версію реальності» для досягнення політичних цілей — як це робили нацисти:

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«Я прекрасно розумію, чому неправильно порівнювати Третій рейх з будь-яким іншим рухом. Це було унікальне зло. Але в його історії є важливі уроки», — підкреслив він.

Він також згадав філософську критику Третього рейху, зокрема слова Теодора Адорно про те, що першою ознакою падіння нації стало «перетворення істини на питання влади».

Крім того, Гор засудив позицію Трампа щодо клімату: «Вони кажуть, що зміна клімату — це обман, придуманий китайцями. Що вугілля чисте. Що вітряки викликають рак. Це інформаційна атака на реальність, спрямована на підкорення громадської думки».

На його думку, популістські лідери, як-от Трамп, використовують мігрантів як цапів-відбувайлів, граючи на ксенофобії, щоб зміцнити свою владу.

«Конституція США повинна нас захистити від таких загроз», — підсумував політик.

Нагадаємо, рейтинг суспільного схвалення в США дій Дональда Трампа впав до найнижчого рівня від моменту його другої президентської каденції.