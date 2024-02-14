Адвокат трагічно загинув, пронісши до кабінету МРТ заборонену річ: що це було

Він боровся за життя декілька тижнів.
Бразильський адвокат трагічно загинув після того, як його пістолет розрядився магнітним полем апарату МРТ у лікарні.
Про це пише nypost.com.
Нещасний випадок стався 16 січня, коли чоловік на ім'я Леандро Матіас де Новаес віз свою матір на сканування до Laboratorio Cura в Сан-Паулу. Він не повідомив персонал, що мав із собою вогнепальну зброю.
Повідомляється, що співробітники попросили родичів залишити всі металеві предмети перед входом до кабінету МРТ, як це заведено в лікарнях через потужне магнітне поле пристрою. Однак Новаес вирішив піти, не заявивши про свою приховану зброю.
Катастрофа сталася після того, як машина висмикнула зброю з його пояса, внаслідок чого вона вибухнула та вдарила адвоката в живіт. Згодом його терміново доправили до лікарні Сан-Луїса Морумбі, де він пролежав декілька тижнів, перш ніж 6 лютого помер від травм.
Після інциденту представник Laboratorio Cura опублікував заяву, в якій зазначив, що дотримувався всіх "протоколів запобігання нещасним випадкам", як це було прийнято у всіх відділеннях МРТ.
"І пацієнт, і його супутниця були належним чином проінструктовані про порядок доступу до оглядової та попереджені про видалення всіх металевих предметів", - заявив він.
В установі також додали, що і Новаес, і його матір підписали протоколи, проте адвокат не згадав про свою зброю і увійшов із нею до відділення "за власним рішенням".
Поліцейське розслідування підтвердило, що зброя була зареєстрована і що адвокат мав ліцензію на неї. Перед смертю Новаес часто публікував матеріали на підтримку зброї для своїх більш ніж 8000 підписників у TikTok.
Нагадаємо, це не перший випадок, коли хтось страждає подібним чином на МРТ. Минулого року американка отримала вогнепальне поранення в сідницю.
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