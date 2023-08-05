“Адвокати диявола”: у Зеленського нагадали ООН про удари Росії по українських портах

Від ООН не було заяв проти російського терору мирних міст України.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк обурився позицією ООН щодо неприпустимості ескалації після того, як Україна почала давати ефективну відсіч російським агресорам.

Про це він у суботу, 5 серпня, написав у соцмережі.

Михайло Подоляк зауважив, що не може пригадати схожих закликів та заяв проти російського терору мирних міст від генсека ООН Антоніу Гутерріша, коли Росія атакувала українські порти в Одесі та Дунаї.

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“Натомість, коли Україна дає ефективну відсіч, відразу з’являються численні “адвокати диявола” і закликають до... негайного припинення вогню та ескалації конфлікту”, - здивувався радник голови ОП.

Таку позицію ООН Михайло Подоляк вважає далекою від норм міжнародного права і глобального порядку безпеки.

“Так працює міжнародне право і право на самооборону? Так виглядає світовий порядок безпеки в очах ООН? З агресором, який веде геноцидну війну в кріслі голови Ради Безпеки ООН, і постійними вмовляннями не чинити йому опору?” - задав риторичні питання він.

Як відомо, раніше, коли на брифінгу заступника представника генсека ООН Фархана Хака запитали про реакцію генсека ООН на атаку безпілотників на Москву, він заявив, що ООН “проти будь-яких атак на цивільні об'єкти і прагне, щоб вони припинилися".

Нагадаємо, напередодні, 4 серпня, секретар РНБО Олексій Данілов також різко прокоментував згадану заяву чиновника ООН Фархана Хака щодо неприпустимості атак дронами по цивільних об’єктах у столиці держави-агресорки.

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