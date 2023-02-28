Аеродром "Мачулищі" зняли з супутника після удару по літаку А-50У (фото)

Після інциденту ДРЛО А-50 був переміщений зі свого звичайного місця розташування.

У Мережі опубліковані супутникові знімки білоруського аеродрому "Мачулищі" після ударів дронами по російському літаку-розвіднику А-50У.

Відповідні фото з супутника Maxar виклав журналіст CNN Gianluca Mezzofiore.

За інформацією журналіста, знімки були зроблені 28 лютого.

На фото зафіксований ДРЛО А-50 військово-космічних сил Росії. Помітно, що авіасудно переміщене, а місце його звичної стоянки (червона стрілка) порожнє.

Якихось суттєвих пошкоджень літака на знімках не видно.

Фото: Maxar

Фото: Maxar

Нагадаємо, 26 лютого на білорському військовому аеродромі "Мачулищі" пролунали вибухи – об’єкт був атакований дронами. Атаку могли влаштувати місцеві партизаним. Внаслідок вибухів був пошкоджений російський літак-розвідник А-50У, який координував запуски ракет по Україні.

Білоруська опозиція повідомила, що були пошкоджені передня і центральна частини літака, авіоніка та радіолокаційна антена. Зазначається, що ці пошкодження серйозні і літак точно вже нікуди не полетить.

За оцінками британської розвідки, виведення з ладу літака обмежить спроможність Росії проводити повітряні операції.

Знищення літака в Білорусі, атака "Шахедами", успіхи української ППО | Юрій Ігнат

Читайте також: