Аеродром "Сольці" після знищення бомбардувальника Ту-22М3 зафіксували на фото з супутника

Одразу після інциденту на аеродромі "Сольці" росіяни влаштували передислокацію інших літаків.

Місце знищеного бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі "Сольці" у Новгородській області РФ було зафіксоване на супутниковому знімку.

Про це свідчать опубліковані в Мережі 22 серпня супутникові знімки сервісу Planet labs.

Так, опубліковане супутникове фото аеродрому "Сольці" за 16 серпня – за кілька днів до атаки дронами. На знімку зафіксовані російські Ту-22М3, зокрема і той літак, який потім буде знищено.

Супутникове фото аеродрому "Сольці" за 16 серпня до знищення бомбардувальника Ту-22М3

На супутниковому фото за 21 серпня видно вже наслідки після знищення бомбардувальника Ту-22М3. Так, на місці його розташування на летовищі помітний обгорілий слід, де немає навіть решток літака.

Супутникове фото аеродрому "Сольці" за 21 серпня після знищення бомбардувальника Ту-22М3

Додамо, за повідомленням моніторингового каналу monitor 20 серпня, після атаки безпілотниками по аеродрому "Сольці" росіяни перемістили дев'ять бомбардувальників Ту-22М3 на аеродроми "Белая" та "Оленья" задля безпеки літаків.

Нагадаємо, за даними ЗМІ із посиланням на джерела в ГУР Міноборони України, атаку дронами по аеродромах "Сольці" вранці 19 серпня та "Шайковка" 21 серпня влаштували агенти, які співпрацюють із розвідкою. Зокрема, в Сольцях було знищено один бомбардувальник Ту-22 М3 і пошкоджено ще два літаки.

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