Аеродром "Сольці" після знищення бомбардувальника Ту-22М3 зафіксували на фото з супутника

Одразу після інциденту на аеродромі "Сольці" росіяни влаштували передислокацію інших літаків.
Місце знищеного бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі "Сольці" у Новгородській області РФ було зафіксоване на супутниковому знімку.
Про це свідчать опубліковані в Мережі 22 серпня супутникові знімки сервісу Planet labs.
Так, опубліковане супутникове фото аеродрому "Сольці" за 16 серпня – за кілька днів до атаки дронами. На знімку зафіксовані російські Ту-22М3, зокрема і той літак, який потім буде знищено.
На супутниковому фото за 21 серпня видно вже наслідки після знищення бомбардувальника Ту-22М3. Так, на місці його розташування на летовищі помітний обгорілий слід, де немає навіть решток літака.
Додамо, за повідомленням моніторингового каналу monitor 20 серпня, після атаки безпілотниками по аеродрому "Сольці" росіяни перемістили дев'ять бомбардувальників Ту-22М3 на аеродроми "Белая" та "Оленья" задля безпеки літаків.
Нагадаємо, за даними ЗМІ із посиланням на джерела в ГУР Міноборони України, атаку дронами по аеродромах "Сольці" вранці 19 серпня та "Шайковка" 21 серпня влаштували агенти, які співпрацюють із розвідкою. Зокрема, в Сольцях було знищено один бомбардувальник Ту-22 М3 і пошкоджено ще два літаки.
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