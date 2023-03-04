"Аерофлот має померти": пропагандиста Красовського зняли з літака у Шереметьєво — росЗМІ

За даними джерел, протокол на Красовського в аеропорту не склали й обмежилися усним зауваженням.

Колишнього керівника російського пропагандистського телеканалу "RT Россия" Антона Красовського, який мав летіти рейсом Москва — Ташкент, висадили з літака.

Про це повідомляє російське медіа Baza.

Після скарг із боку сусідів у бізнес-класі, екскерівник телеканалу влаштував істерику.

Красовський перебував у Шереметьєво на борту лайнера "Аерофлоту". Він голосно розмовляв по телефону перед злетом, й інші пасажири зробили зауваження. Однак пропагандист не прислухався до прохань і навіть почав розмовляти ще голосніше, а на додачу ображати пасажирів. Тому його вирішили завчасно висадити з борту, щоб суперечка не вилилася в щось більше і згодом не довелося садити літак.

За даними джерел, протокол на Красовського в аеропорту не склали й обмежилися усним зауваженням.

Після цього випадку відомий своєю антиукраїнською позицією пропагандист із прокльонами висловився на адресу авіаперевізника: "Вперше мене зняли з рейсу "Аерофлоту". Будьте ви прокляті, ви уйо*ки!"

Нагадаємо, раніше російський пропагандисто Красовський закликав топити українських дітей.

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