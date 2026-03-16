Аеропорт Дубая атакували дрони: що відомо

Через атаку БпЛА на міжнародний аеропорт Дубаю спалхнула пожежа. Про потерпілих не повідомлялося.

Аеропорт Дубая / © Associated Press

У понеділок аеропорт Дубая атакували дрони. Це призвело до тимчасового призупинення рейсів, хоча, за їхніми словами, про постраждалих не повідомлялося.

Про це повідомляє Reuters.

Інцидент є третім в аеропорту Дубая

Відомо, що ОАЕ та країни Перської затоки, а також Ірак, Йорданія й Туреччина, розміщують військові об'єкти США, Іран використовував ракети та безпілотники для атак на цивільні об'єкти, такі як аеропорти, готелі та порти.

«Інцидент з дроном поблизу міжнародного аеропорту Дубая торкнувся одного з паливних баків», – повідомило дубайське медіа-офісне агентство X.

Серед іншого:

  • рух транспорту на дорогах та тунелях, що сполучають аеропорт, тимчасово зупинили, повідомила поліція;

  • авіакомпанія Emirates призупинила рейси до Дубая;

  • деякі рейси були перенаправлені до міжнародного аеропорту Аль-Мактум.

Однак влада не повідомила, коли очікується відновлення рейсів.

Удари по Дубаю — останні новини

Іранські ЗМІ повідомили, що невідомі дрони атакували офіси, пов’язані з американським банком Citibank, в ОАЕ та Бахрейні. У Мережі з’явилося відео, де нібито зафіксовано удар по відділенню банку в Дубаї. Після інциденту деякі міжнародні банки евакуювали співробітників і частково перевели роботу на дистанційний режим. Через побоювання щодо безпеки регіональні відділення банку тимчасово призупинили частину операцій в ОАЕ. Також є дані про удари БпЛА та ракет по Манамі.

Іранський ударний дрон влучив у хмарочос у Дубаї, спричинивши пожежу та пошкодження будівлі. Цей інцидент став частиною серії ударів Ірану по ОАЕ після ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Наступна публікація

