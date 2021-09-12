Аеропорт Ербіля атакували начинені вибухівкою безпілотники - ЗМІ

Свідки чули щонайменше шість вибухів.
В Іракському Курдистані в суботу, 11 вересня, начинені вибухівкою безпілотники атакували міжнародний аеропорт Ербіля.
Про це із посиланням на джерела в уряді країни повідомляє Anadolu Agency.
Зазначається, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Водночас, за даними деяких ЗМІ, свідки чули щонайменше шість вибухів поблизу аеропорту.
Тим часом менеджер аеропорту Ербіля Ахмед Хошияр розповів, що польоти вже відновилися, а адміністрація вжила додаткових заходів безпеки.
Неподалік від аеропорту дислоковані американські війська. Зауважимо, що за останній рік летовище зазнало кількох нападів, у яких США звинувачують іракських ополченців, що користуються підтримкою Ірану.
Тим часом американські ЗМІ висловили сумнів щодо доцільності останнього авіаудару США в Афганістані, заявивши, що безпілотник, можливо, помилково поцілив у працівника гуманітарної допомоги, а не в бійців "Ісламської держави".