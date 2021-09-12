Аеропорт Ербіля атакували начинені вибухівкою безпілотники - ЗМІ

Свідки чули щонайменше шість вибухів.

В Іракському Курдистані в суботу, 11 вересня, начинені вибухівкою безпілотники атакували міжнародний аеропорт Ербіля.

Про це із посиланням на джерела в уряді країни повідомляє Anadolu Agency.

Зазначається, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Водночас, за даними деяких ЗМІ, свідки чули щонайменше шість вибухів поблизу аеропорту.

Також читайте Останній удар США в Афганістані: військові могли помилково ліквідувати працівника гуманітарної місії

Тим часом менеджер аеропорту Ербіля Ахмед Хошияр розповів, що польоти вже відновилися, а адміністрація вжила додаткових заходів безпеки.

Неподалік від аеропорту дислоковані американські війська. Зауважимо, що за останній рік летовище зазнало кількох нападів, у яких США звинувачують іракських ополченців, що користуються підтримкою Ірану.

Тим часом американські ЗМІ висловили сумнів щодо доцільності останнього авіаудару США в Афганістані, заявивши, що безпілотник, можливо, помилково поцілив у працівника гуманітарної допомоги, а не в бійців "Ісламської держави".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання