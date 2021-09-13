Аеропорт Кабула знову почав приймати міжнародні комерційні рейси

В аеропорту Кабула приземлився літак пакистанських авіаліній.

В аеропорту Кабула приземлився перший після виведення збройних сил США і приходу до влади в Афганістані радикального руху "Талібан" літак, який здійснив міжнародний комерційний авіарейс.

Про це повідомляє AFP у понеділок, 13 вересня.

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Зазначається, що лайнер належить авіакомпанії Pakistan International Airlines. Він прибув з Ісламабада. Стверджується, що "на його борту перебувало близько 10 осіб; як видно, членів екіпажу було більше, ніж пасажирів".

На зворотний рейс до Ісламабада чекали близько 100 пасажирів - в основному родичі співробітників міжнародних організацій, таких як Світовий банк.

"Відновлення комерційних рейсів стане ключовим випробуванням для радикального ісламістського угруповання, яке неодноразово обіцяла дозволити афганцям з відповідними документами вільно залишити країну", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Минулого тижня з Афганістану вперше після масової евакуації вилетів перший комерційний пасажирський рейс, який належить авіакомпанії катарських авіаліній. Літак "Qatar Airways" вивіз з Кабулу двох українських громадян.

Більше тижня аеропорт Кабула не працював, після того як США та решта країн світу завершили масову евакуацію своїх громадян та афганців, які співпрацювали з представниками заходу. Після захоплення влади "талібами" десятки країн встигли вивезти понад 124 тисячі людей. І усе в умовах жахливої тисняви та терактів.

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