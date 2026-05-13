Аеропорт Литви закрили через атаку з Білорусі: у небі засікли дивні об’єкти — що відомо

Аеропорт Вільнюса / © www.lrt.lt

У Литві знову зафіксували акт гібридної агресії з боку Білорусі, спрямований проти цивільного авіасполучення. У ніч проти середи роботу міжнародного аеропорту Вільнюса було терміново призупинено через появу невідомих об’єктів у повітряному просторі.

Про це повідомляє портал Delfi.

Обмеження на польоти було запроваджено посеред ночі через виявлення загрози. За даними литовської сторони, дії сусідньої держави мали цілеспрямований характер.

«О 2.16 через гібридну атаку з боку Білорусі проти Литви, цивільного авіасполучення та суспільства вночі знову було закрито Вільнюський аеропорт. Фіксувалися навігаційні сліди, характерні для метеозондів. О 3:16 обмеження були зняті, аеропорт відкрився», — йдеться у повідомленні.

Хоча аеропорт був закритий лише протягом однієї години, це спричинило серйозні збої у розкладі. Безпосередні наслідки атаки відчули на собі 128 пасажирів.

Зокрема, зафіксовано такі зміни в авіасполученні:

Один літак був змушений змінити курс і був направлений до Копенгагена;

Другий запланований рейс було повністю скасовано.

Адміністрація аеропорту попереджає, що нічний інцидент може мати резонанс протягом усього дня. Через збої в ротації повітряних суден, які були перенаправлені або скасовані вночі, можливі окремі запізнення рейсів у середу.

Загроза з боку Білорусі — останні новини

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв про модернізацію армії та підготовку до можливих бойових дій, зокрема через систему так званої «точкової мобілізації». Він також говорив про переозброєння військ та необхідність підтримувати постійну бойову готовність.

Водночас у РНБО України зазначали, що подібні заяви є частиною інформаційної кампанії Росії та не свідчать про негайний наступ з боку Білорусі.

Також на північному кордоні України триває посилення оборони через активність з боку Білорусі та Росії. Уздовж кордону облаштовані інженерні загородження, рови, мінні поля та укріплення, а прикордонники цілодобово патрулюють територію за допомогою техніки, дронів і службових собак.

У ДПСУ зазначали, що Білорусь продовжує проводити перевірки боєготовності та облаштовувати полігони, які потенційно можуть використовуватися Росією. Водночас мешканці прикордонних сіл продовжують жити поруч із кордоном, хоча після подій 2022 року ставлення до сусідньої країни суттєво змінилося.

