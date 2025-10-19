ТСН у соціальних мережах

Світ
103
1 хв

Аеропорт Мюнхена закривали через невідомі дрони: що відомо

Через інцидент за участі БпЛА у Мюнхені два рейси не змогли приземлитися, а один виліт було скасовано.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Аеропорт Мюнхена

Аеропорт Мюнхена

Аеропорт Мюнхена у Німеччині був тимчасово закритий увечері 18 жовтня. Це спричинили невідомі дрони.

Про це повідомляє AP News.

За даними поліції, один із найбільших аеропортів Німеччини у Мюнхені знову відкрився до півночі. Повітряний рух у неділю вранці працював у звичайному режимі.

Про «підозрілі спостереження» повідомили кілька людей, зокрема співробітники служби безпеки та аеропорту. Їх фіксували близько 22:00 за місцевою годиною у суботу протягом приблизно 30 хвилин, а потім знову близько 23:00 ще протягом пів години.

«Вплив на рейси та пасажирів був незначним. Три рейси було перенаправлено, два з яких пізніше змогли приземлитися у Мюнхені, а один виліт було скасовано», — йдеться у повідомленні.

Федеральна поліція заявила, що не виявила жодних дронів чи підозрілих людей у ​​цьому районі.

Раніше йшлося про те, що Німеччина посилює захист від дронів.

Так, поліція Мюнхена розгорнула спеціальний автомобіль із лазерною установкою біля однієї зі злітно-посадкових смуг місцевого аеропорту. Система може визначати відстань до безпілотників і нейтралізувати їх, реагуючи на загрозу повітря. Рішення є реакцією на нещодавній інцидент із дронами, що нарушили роботу аеропорту.

