Аеропорт Осло закривали через невідомі дрони: деталі інциденту
В районі аеропорту Осло було помічено від трьох до п’яти дронів.
Вночі 6 жовтня аеропорт Осло закривали через невідомі дрони. Поліція допитала екіпаж рейсу Norwegian та розпочала розслідування інциденту.
Про це пише VG.
«Ми отримали повідомлення о 00:16 після того, як пілот норвезького літака подумав, що побачив дрони під час підходу до аеропорту», — повідомила NTB керівник операцій у Східному поліцейському окрузі Гісле Свеен.
Він наголошує, що спостереження поки що неперевірене. Екіпаж літака розповів, що в цьому районі було помічено від трьох до п’яти дронів. Аеропорт Осло запрацював у звичайному режимі о 1:30 ночі понеділка.
VG отримала кілька повідомлень від пасажирів, але Avinor повідомила о 01:15, що про жодні перенаправлення рейсів чи порушення не повідомлялося.
Додається, що нещодавно дрони були помічені в кількох місцях Норвегії, зокрема в Гардермуені, на авіабазі Ерландет та на нафтовій платформі Слейпнер у Північному морі.
Як стало відомо раніше, аеропорт Осло вже був закритий на кілька годин через спостереження дронів поблизу аеропорту. Це сталося в ніч на 23 вересня.
Нагадаємо, 22 вересня у Осло спрацювала тривога через невідомі дрони. Їх помітили над військовою зоною фортеці Акерсхус.
БпЛА були виявлені системою оборони. Невдовзі після інциденту затримали двох громадян Сінгапуру. Втім поки невідомо, чи є вони причетними до запуску безпілотників. Розслідування інциденту триває.