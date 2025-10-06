ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
130
Час на прочитання
1 хв

Аеропорт Осло закривали через невідомі дрони: деталі інциденту

В районі аеропорту Осло було помічено від трьох до п’яти дронів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Поліція Осло

Поліція Осло / © Getty Images

Вночі 6 жовтня аеропорт Осло закривали через невідомі дрони. Поліція допитала екіпаж рейсу Norwegian та розпочала розслідування інциденту.

Про це пише VG.

«Ми отримали повідомлення о 00:16 після того, як пілот норвезького літака подумав, що побачив дрони під час підходу до аеропорту», — повідомила NTB керівник операцій у Східному поліцейському окрузі Гісле Свеен.

Він наголошує, що спостереження поки що неперевірене. Екіпаж літака розповів, що в цьому районі було помічено від трьох до п’яти дронів. Аеропорт Осло запрацював у звичайному режимі о 1:30 ночі понеділка.

VG отримала кілька повідомлень від пасажирів, але Avinor повідомила о 01:15, що про жодні перенаправлення рейсів чи порушення не повідомлялося.

Додається, що нещодавно дрони були помічені в кількох місцях Норвегії, зокрема в Гардермуені, на авіабазі Ерландет та на нафтовій платформі Слейпнер у Північному морі.

Як стало відомо раніше, аеропорт Осло вже був закритий на кілька годин через спостереження дронів поблизу аеропорту. Це сталося в ніч на 23 вересня.

Нагадаємо, 22 вересня у Осло спрацювала тривога через невідомі дрони. Їх помітили над військовою зоною фортеці Акерсхус.

БпЛА були виявлені системою оборони. Невдовзі після інциденту затримали двох громадян Сінгапуру. Втім поки невідомо, чи є вони причетними до запуску безпілотників. Розслідування інциденту триває.

Дата публікації
Кількість переглядів
130
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie