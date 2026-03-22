Аеропорт у Вільнюсі вкотре припиняв роботу через загрозу з Білорусі
У Литві тимчасово закрили аеропорт Вільнюса.
У Вільнюсі (Литва) аеропорт знову призупинив роботу через загрозу з території Білорусі.
Про це передає пресслужба летовища.
«Обмеження повітряного простору» викликане «гібридною атакою Білорусі», — йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що зафіксовано «навігаційні мітки, типові для повітряних куль».
Попереднього разу аеропорт Вільнюса припиняв роботу через приліт з боку Білорусі метеозондів із контрабандою увечері 14 березня. Загалом це вже четвертий такий інцидент цього року.
Раніше повідомлялося, що до Польщі залетіли п’ять невідомих повітряних кулі.