ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
1 хв

Аеропорт у Вільнюсі вкотре припиняв роботу через загрозу з Білорусі

У Литві тимчасово закрили аеропорт Вільнюса.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
У Вільнюсі (Литва) аеропорт знову призупинив роботу через загрозу з території Білорусі.

Про це передає пресслужба летовища.

«Обмеження повітряного простору» викликане «гібридною атакою Білорусі», — йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що зафіксовано «навігаційні мітки, типові для повітряних куль».

Попереднього разу аеропорт Вільнюса припиняв роботу через приліт з боку Білорусі метеозондів із контрабандою увечері 14 березня. Загалом це вже четвертий такий інцидент цього року.

Раніше повідомлялося, що до Польщі залетіли п’ять невідомих повітряних кулі.

Дата публікації
Кількість переглядів
64
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie