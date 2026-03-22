Аеропорт у Вільнюсі вкотре припиняв роботу через загрозу з Білорусі

У Вільнюсі (Литва) аеропорт знову призупинив роботу через загрозу з території Білорусі.

Про це передає пресслужба летовища.

«Обмеження повітряного простору» викликане «гібридною атакою Білорусі», — йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що зафіксовано «навігаційні мітки, типові для повітряних куль».

Попереднього разу аеропорт Вільнюса припиняв роботу через приліт з боку Білорусі метеозондів із контрабандою увечері 14 березня. Загалом це вже четвертий такий інцидент цього року.

Раніше повідомлялося, що до Польщі залетіли п’ять невідомих повітряних кулі.