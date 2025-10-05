- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 93
- Час на прочитання
- 1 хв
Аеропорт Вільнюса закрили через невідомі літаючі обʼєкти
Частину рейсів скерували до запасних летовищ.
Аеропорт Вільнюса тимчасово призупинив роботу після появи в небі невідомої кулі.
Про це повідомляє LRT.lt.
Невідомий літальний об’єкт з’явився над литовською столицею ввечері у суботу, 4 жовтня. Політ кулі був зафіксований над територією аеропорту.
Керівник Національного центру управління кризами Вільмантас Віткаускас уточнив, що об’єкти спостерігалися в районі Балтої-Воке. За його словами, перебої в авіасполученні можуть тривати кілька годин.
Представниця держпідприємства «Литовські аеропорти» повідомила, що наразі рейси перенаправляють до Каунаса та Риги.
Раніше повідомлялося, що поліція Франкфурта-на-Майні затримала 41-річного чоловіка, підозрюваного у запуску дрона над місцевим аеропортом.
Ми раніше інформували, що міжнародний аеропорт Мюнхена дві ночі поспіль змушений призупиняти роботу через повідомлення про дрони неподалік злітно-посадкових смуг.