ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
1 хв

Аеропорт Вільнюса закрили через невідомі літаючі обʼєкти

Частину рейсів скерували до запасних летовищ.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Аеропорт Вільнюса

Аеропорт Вільнюса / © www.lrt.lt

Аеропорт Вільнюса тимчасово призупинив роботу після появи в небі невідомої кулі.

Про це повідомляє LRT.lt.

Невідомий літальний об’єкт з’явився над литовською столицею ввечері у суботу, 4 жовтня. Політ кулі був зафіксований над територією аеропорту.

Керівник Національного центру управління кризами Вільмантас Віткаускас уточнив, що об’єкти спостерігалися в районі Балтої-Воке. За його словами, перебої в авіасполученні можуть тривати кілька годин.

Представниця держпідприємства «Литовські аеропорти» повідомила, що наразі рейси перенаправляють до Каунаса та Риги.

Раніше повідомлялося, що поліція Франкфурта-на-Майні затримала 41-річного чоловіка, підозрюваного у запуску дрона над місцевим аеропортом.

Ми раніше інформували, що міжнародний аеропорт Мюнхена дві ночі поспіль змушений призупиняти роботу через повідомлення про дрони неподалік злітно-посадкових смуг.

Дата публікації
Кількість переглядів
93
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie