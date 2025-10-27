Аеропорт Вільнюса знову закрили через повітряні кулі

Аеропорт Вільнюса / © www.lrt.lt

Реклама

У ніч проти 27 жовтня аеропорт Вільнюса знову припинив роботу — вже втретє за три дні і вчетверте за поточний тиждень.

Про це повідомляє литовський національний мовник LRT із посиланням на Lithuanian Airports (LTOU).

Рух повітряних суден було призупинено о 21:42 і триватиме щонайменше до 01:40.

Реклама

«Сьогодні о 21:42 тимчасово зупинено рух повітряних суден у аеропорту Вільнюса. За попередньою інформацією, рішення про обмеження повітряного простору було прийнято через польоти повітряної кулі (куль) у напрямку аеропорту. Обмеження триватимуть до 01:40», — йдеться у повідомленні LTOU.

У зв’язку з цим частину рейсів було перенаправлено до аеропортів Каунаса та Риги. За офіційними даними, щонайменше 15 рейсів постраждали внаслідок закриття аеропорту.

Крім того, Державна прикордонна служба Литви (VSAT) повідомила, що після виявлення повітряних куль, які залетіли з території Білорусі, тимчасово закрито кілька прикордонних пунктів.

«Приблизно з 22:10 через повітряні кулі, що влетіли з Білорусі до Литви, тимчасово припинено пропуск транспортних засобів і осіб через прикордонні контрольні пункти Медінінк і Шальчінк», — заявили у VSAT.

Реклама

Повторення таких інцидентів викликало занепокоєння в уряді. Прем'єр-міністр Інга Ругінене скликає в понеділок екстрене засідання Національної комісії з безпеки, де розглядатимуться довгострокові заходи реагування. Вона не виключила повне закриття згаданих пунктів пропуску.

У свою чергу, в Адміністрації президента Литви заявили, що серед варіантів стабілізації ситуації розглядається навіть можливість повного перекриття кордону з Білоруссю та обмеження транзиту до Калінінграда.

Раніше повідомлялося, що виконувач обов’язків міністра оборони Литви Владислав Кондратович заявив, що поліція та армія посилять співпрацю для протидії зондам, які запускаються з Білорусі.

Ми раніше інформували, що вже у найближчі кілька років Литва витратить на протиповітряну оборону 500 мільйонів євро.