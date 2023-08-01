Аеропорт "Внуково" у Москві тимчасово зачинили через нічну атаку безпілотників

Столичний аеропорт Внуково тимчасово закрито, повідомили ТАРС в екстрених службах.

"Внуково тимчасово закрили на приліт та виліт, літаки перенаправляються в інші аеропорти", - сказав співрозмовник агентства.

Так, згідно з даними онлайн-табло Внуково, рейс із Дубая, який мав приземлитися в Москві близько 4 ранку, перенаправлений до Домодєдово.

Моніторингові канали також повідомляють, що аеропорт "Внуково" Москва закрито через атаку безпілотників.

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Пасажири сидять у літаках: «Пілот сказав, що аеропорт зачинено».

Нагадаємо, що у ніч проти 1 серпня 2023 року Москву знову атакували безпілотники.

Атака безпілотників на Москву та Таганрог

Вранці 30 липня Москва була знову атакована безпілотниками. В Міністерстві оборони Росії в соцмережах. У міноборони РФ заявили, що нібито одного "українського БПЛА" знищено в повітрі "засобами ППО" над територією Одинцовського району Московської області. Ще два безпілотники втратили управлінння та зазнали краху на території комплексу нежитлових будівель Москва-Сіті.

Того дня ввечері з'явилася інформація про падіння безпілотників на хуторі Дараганівка поблизу Таганрога Ростовської області. У Мережі опублікували фото із місця падіння безпілотника. На кадрах видно, що на місці інциденту виникла пожежа.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: АТАКА безпілотників на МОСКВУ! Єдині новини онлайн від ICTV за 30.07.2023 | 522-Й ДЕНЬ ВІЙНИ

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