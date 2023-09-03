Аеропорти Москви масово скасовують рейси, служби проводять евакуацію Київського вокзалу

Аеропорти "Внуково", "Шереметьєво" та "Домодєдово" скасували вже 23 рейси.

У російській столиці місті Москва скасували 23 рейси та ще 19 затримали у ніч на неділю, а також проводять евакуацію Київського вокзалу через повідомлення про загрозу вибуху.

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Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

За даними розкладу, на 0:26 за московським часом в аеропорту "Внуково" скасовано 6 рейсів, ще 5 затримано, у "Шереметьєво" затримуються 6 рейсів. У "Домодєдово" затримано 8, ще 17 скасовано.

Екстрені служби Москви повідомили, що відбувається евакуація Київського вокзалу російської столиці. "Надійшло повідомлення про загрозу вибуху Київського вокзалу. З метою безпеки проводиться евакуація", - сказали в екстрених службах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни заявили, що в Московській області сили ППО збили безпілотник у ніч проти 1 вересня.

Крім того, ми раніше інформували, що у Люберцях Московської області спалахнула пожежа в цеху з виробництва електроніки для ракет.

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