Аеропорти Москви другу ніч поспіль припиняли роботу: що відбувається після заяви Зеленського

Внуково / © Associated Press

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У московських аеропортах знову запроваджували обмеження на польоти на тлі попередження президента України Володимира Зеленського про зростання небезпеки для цивільної авіації в повітряному просторі Росії.

У Москві другу ніч поспіль тимчасово припиняли роботу аеропорти. Увечері 2 вересня обмеження на приймання та випуск літаків запровадили у Внуково та Шереметьєво.

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Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на російську Росавіацію.

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Російське відомство заявило, що обмеження нібито були необхідні для «забезпечення безпеки польотів». Приблизно за пів години Росавіація повідомила про їхнє скасування — Внуково та Шереметьєво знову дозволили приймати та відправляти літаки.

Це вже друга поспіль ніч із масштабними перебоями у роботі московського авіавузла. Під час попередніх обмежень, за даними Flightradar24, у Шереметьєво було скасовано 21 рейс та затримано 235, а у Внуково — скасовано 22 та затримано 94 рейси.

Перебої відбуваються на тлі заяв президента України Володимира Зеленського. 1 вересня він попередив авіакомпанії та страхові компанії, які продовжують працювати в Росії, що російський повітряний простір стає дедалі небезпечнішим через війну та присутність українських безпілотників. Президент наголосив, що Україна не становить загрози безпосередньо цивільним літакам.

Київ також офіційно звернувся до Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), закликавши рекомендувати державам повністю відмовитися від польотів цивільних літаків у повітряному просторі Росії. Українська сторона пояснила це необхідністю мінімізувати ризик нових трагедій із пасажирськими літаками.

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У Росії натомість наполягають, що її повітряний простір нібито залишається безпечним. Росавіація заявила про намір посилювати захист транспортної інфраструктури, а міністр транспорту РФ Андрій Нікітін запевнив, що російська влада намагатиметься не допустити тривалих перебоїв у роботі цивільної авіації.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що російський диктатор Путін хоче продовжувати війну, хоча більшість росіян уже готова зупинити її по лінії фронту. Водночас дипломатичні зусилля у вересні, зокрема за участю США, можуть суттєво змінити ситуацію.

Раніше у Кремлі знову пролунала нова заява про переговори між Україною та Росією.

Також Скотт Бессент на саміті G20 проводить зустріч із російським колегою, де презентує мирний план Дональда Трампа щодо України.

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